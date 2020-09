Test: Samsung Galaxy A21s – Billigare i tuff konkurrens

Samsungs Galaxy A-serie vänder sig till de som vill ha tillgång till Samsungs tjänster utan att betala för en toppmodell. Du får samma system och funktioner som i de dyrare Galaxy S-modellerna, men med lite enklare materialval, långsammare processorer och mindre avancerade kameror.

Den främsta fördelen med Galaxy A-serien brukar vara skärmen, att få en av Samsungs utmärkta Amoledskärmar till lägre pris. Men det gäller inte alla mobiler i Galaxy A-serien, de billigaste får nöja sig med LCD-skärmar.

Till dem hör Galaxy A21s som visserligen har en extra stor skärm, billiga mobiler brukar ha det, men alltså inte en Amoled-skärm. Dessutom inte med full HD-upplösning, och kombinationen stor skärm och låg upplösning gör att man ibland kan ana en viss pixlighet. Annars är skärmen förvånansvärt ljusstark för den här prisklassen. Selfiekameran sitter i ett kamerahål, där man förutom kamerans svarta fält kan notera en tydlig skuggning intill kameran. En droppformad sensorpanel hade varit snyggare och stört mindre. Baksidan i plast är enkel, men ändå lite ambitiöst formgiven och färgsatt. Och plast tål ju törnar bättre än glas.

Hård konkurrens

Prisklassen, ja det är 2500 kronor. För det priset hittar vi från andra tillverkare Nokia 5.3, Xiaomi Redmi Note 9 och Moto G8 Power. De fyra telefonerna har dessutom mycket gemensamt. Alla är de ungefär lika stora (det vill säga i den större änden av vad telefoner brukar vara i dag), alla har de dessutom extrastort batteri på 5000 mAh.

I den här jämförelsen har Samsung Galaxy A21s svårt att hävda sig. Du får helt enkelt mindre för pengarna, åtminstone om du jämför med Redmi Note 9 och Moto G8 Power. Bägge dessa har mer högupplöst skärm, och mer lagringsutrymme. Och chipsetet Exynos 850 som driver Samsung Galaxy A21s är inte lika snabbt. Den här telefonen känns helt enkelt lite småseg när man använder den.

Den främsta fördelen gentemot de andra får väl sägas vara Samsungs system One UI 2.1. Samsungs Androidversioner brukade vara utskällda, men från och med den stora omgörningen till vad Samsung kallar One UI har systemet ett mer genomtänkt användargränssnitt än det Google levererar i sin egen version av Android. Bland annat försöker man samla så mycket som möjligt av det man behöver trycka på i nedre halvan av skärmen, så att telefonen blir lättare att använda med en hand. Det är förstås välkommet i en så här stor mobil, som dessutom har extra långsmal skärm i 20:9-format, men Samsung når inte hela vägen, och du måste till exempel fortfarande mata in webadressen i överkanten även i Samsungs egen webbläsare.

Samsung har ju dessutom en rad tilläggstjänster, där den kanske mest attraktiva är betaltjänsten Samsung Pay, som har bredare bankstöd än Googles motsvarighet Google Pay. Med den tjänsten kan du blippa betalningar med mobilen, och för det krävs det ett NFC-chip i telefonen, en funktion som Moto G8 Power saknar, vilket gör att även Google Pay saknas där. Så visst finns det en och annan fördel med att välja Samsung.

Många kameror

När det kommer till kamerorna ligger fokus på höga siffror. Fyra kameror, där huvudkameran har 48 megapixel. Huvudkameran tar i dagsljus och på avstånd bilder som håller utmärkt klass och är svåra att skilja från toppmodellernas. Om ljuset blir lite sämre tappar dock huvudkameran snabbt i bildkvalitet.

Ska man fota på närmare håll märker jag framför allt att kameran har väldigt kort skärpedjup vilket gör att jag har svårt att få fokus att hamna på rätt ställe och därför får oskarpa bilder. För verkliga närbilder finns makrokameran, som tyvärr inte gör ett särskilt mycket bättre jobb än huvudkameran. Makrokamera har blivit en funktion tillverkarna slänger med på billiga telefoner för att få kamerauppsättningen att se mer imponerande ut på pappret, men som inte ger konsumenten något av värde. Slutligen har vi en djupsensor som används till artificiell oskärpa, och en vidvinkelkamera som låter dig ta bilder som fångar mer på samma gång, på bekostnad av upplösning och autofokus.

Som helhet gör kamerorna inte bort sig, men de imponerar inte heller, varken med att vara lika bra som kamerorna i dyrare mobiler eller i jämförelse med till exempel Moto G8 Power för samma prislapp.

Det extrastora batteriet i telefonen kompenseras delvis av den mer strömslukande skärmtekniken som används. Visst är över 10 timmars videospelning på maximal ljusstyrka ett utmärkt resultat för en mobil med LCD-skärm, men batteritiden blir samtidigt inte bättre än på de dyrare modellerna i A-serien som har mindre batteri men Amoledskärm.

Jämfört med de dyrare telefonerna i Samsungs Galaxy A-serie känns det som man får kompromissa med rätt mycket i Galaxy A21s. Telefonen är långsam och har ont om lagringsminne och skärmen är märkbart sämre. Samma sak händer om man jämför med andra telefoner för 2500 kronor, där både Redmi Note 9 och Moto G8 Power för de flesta användningsområden ger mer valuta för pengarna. Samsung har helt enkelt svårt att leverera tillräckligt värde för pengarna med Galaxy A21s.

Frågor & Svar

Är det här en efterföljare till förra årets Galaxy A20e? Nej, det var en liten och smidig telefon, medan den här hör till Samsungs största.

Är telefonen garanterad systemuppdateringar? Samsung har börjat garantera minst tre års systemuppdateringar till en del av sina mobiler, men Galaxy A21s är inte med på den listan.

Har telefonen fingeravtrycksläsare i skärmen? Nej, den sitter på baksidan. Rätt högt upp, så den kan vara svår att nå om du har små händer.

Ett alternativ:

Moto G8 Power ger mer prestanda och lagringsutrymme, och bättre skärm för prislappen. Mindre svagheter är avsaknad av NFC för kontaktlösa betalningar och stöd för WIFI på 5 GHz.

Testbild

Det är svårt att få närbilder bra eftersom skärpedjupet är så kort.