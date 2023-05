Test: Sonos Era 100 – bättre ljud och användarupplevelse

Sonos Era 100 är uppföljaren till Sonos One. Era kommer i två olika varianter där Era 300 är den mer avancerade med saker som rumsligt ljud och fler högtalare. Era 100 är enklare, men billigare. Det betyder dock inte att Era 100 är en tråkig högtalare. Likt Sonos One generation två ser vi Airplay 2 i Era 100. Men till skillnad från One (gen 2) finns nu också bluetooth vilket gör att du nu kan använda den som en vanlig trådlös högtalare utan att behöva ha Sonos-appen installerad. Den har också fått ett nytt gränssnitt för kontroll via själva högtalaren. Jag kan inte säga om det är bättre eller sämre än föregångaren One, men det fungerar. Jag misstänker dock att de flesta kommer att sköta styrningen antingen via telefonen eller via röstkommandon.

När du installerar högtalaren rekommenderas att du ställer den med fritt spelrum 20 cm runt om och du kan också anpassa ljudet efter platsen den är placerad på. Funktionen kallas Trueplay och går ut på att högtalaren spelar upp ett par olika ljud och den inbyggda mikrofonen fångar upp hur ljuden studsar. Därefter justeras ljudet utefter rummets akustik. Till en början märker jag ingen större skillnad, men efter ett tag testar jag att slå av funktionen och då märker jag att med Trueplayfunktionen påslagen infinner sig en tydlig klarhet i ljudet. Sonosappen informerar också om att ljudet förbättras mer och mer, så att man inte hör skillnad direkt är då inte konstigt.

Gränssnittet för att styra ljudet på högtalaren är nytt och fungerar bra.

Bra ljud

Vad gäller ljudet så är det bra. Trots den förhållandevis kompakta storleken går det att dra på så pass högt att du inte bör bo i närheten av andra människor för att använda maxvolymen. Du kan dock lägga in en volymgräns i appen, som gör att ingen kan råka dra på för mycket. Förutom att den kan spela högt kan den också spela bra, ljudet är klart och fungerar bra för allmän musiklyssning, pratradio eller för att kopplas in i som en del i ett hemmabiosystem.

jag har inte kunnat testa den sida vid sida med en Sonos One, men Era 100 har två diskanthorn som ska ge en bredare ljudbild och en 25 procent större högtalare för mer basljud.

Jag märker dock att när jag tittar på Youtube på min laptop och använder Era 100-högtalaren så är det ett ganska rejält lagg som gör att just den kombinationen inte funkar.

Med ett snabbt tryck på bluetoothknappen kan du länka med en ny enhet för att spela upp ljud.

Röststyrning

I appen kan du styra din högtalare genom att antingen koppla den med andra Sonosprodukter, justera en enkel equalizer, lägga in väckningar, aktivera röststyrning, lägga till musiktjänster med mera. Så även om du kan koppla upp dig mot högtalaren utan appen, så finns det en ganska stor poäng med att använda den. När du väl kopplat till exempel Spotify till Sonos kan du styra högtalaren, starta och stoppa musik och så vidare direkt från Spotify.

Vill du kunna styra Era 100 med rösten så går det att göra antingen via Sonos egen Voice Control eller Amazons Alexa. Den saknar dock Googleassistenten, som den andra generationen av One hade. Via röstkontrollen kan du spela upp musik, höja och sänka volymen, länka samman med andra enheter med mera. Röststyrningen fungerar bra och jag har inte stött på tillfällen när något som ska fungera, inte fungerat. Värt att notera är dock att Sonos egen Voice Control inte är kompatibel med Spotify men väl med Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer och Pandora. Du kan däremot spela upp från Spotify via Alexa så det är inte ett oöverstigligt problem. Men det gör att Sonos egen röststyrning känns lite handfallen även om den fungerar väl och det finns många andra saker den kan göra. Du kan till exempel via röststyrningen sätta igång någon av Sonos egna radiokanaler eller någon av de listade tjänsterna ovan.

Vill du stänga av röststyrningen finns det en knapp som gör det, men samtidigt kan då mikrofonen användas för till exempel Trueplay. Vill du stänga av mikrofonen helt går det också att göra via ett reglage på baksidan.

Med en adapter får du en vanlig line in via usb-c-kontakten på baksidan. Här syns också knappen för att stänga av mikrofonen helt.

Allt i en app

Du kan lägga till dina favoritlyssningstjänster (det finns en hel del) i Sonosappen och därigenom söka efter musik, poddar eller radiostationer för att lyssna på det du vill. Sonos försöker alltså se till att du kan använda Sonosappen som din digitala musiksamling, men om du inte använder många olika musiktjänster så tycker jag nog att det är lättare att till exempel använda sig av den app man brukar använda, till exempel Spotify eller Apple Music. Och eftersom Era 100 nu fungerar som en vanlig bluetoothhögtalare är det inga problem att göra det heller. Du kan också ansluta andra enheter för att spela upp ljud via ERA 100 genom att använda deras 3,5mm adapter till det usb-c-uttag som finns på högtalaren.

Sonos Era 100 kan vara en kompletterande del till ett Sonossystem, men tänk på att du inte kan para ihop den med alla befintliga Sonosprodukter utan bara med de som är kompatibla med Sonos S2-app, som numera bara heter Sonos. (Kika här: https://support.sonos.com/en-us/article/sonos-s2-compatibility) Sonos Era 100 fungerar så klart även som ensam högtalare. Som alternativ kan man kanske, i alla fall som Iphone-användare, titta på Apple Homepod, något dyrare men den har även rumsligt ljud och fungerar som hubb i smarta hemmet.