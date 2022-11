Test: Suunto 9 Peak Pro – Tåligt träningsverktyg

Något av det första jag märker när jag bekantar mig närmare med både klocka och tillhörande appen, som finns för Ios och Android, är att jag har en lång träningshistorik här. Utan att jag visste om det innan. Jag bläddrar långt ner i flödet och hittar löprundor jag gjorde för 13 år sedan. Förklaringen är att Suunto tagit över den gamla Nokia-appen Nokia Sportstrackers historik. Den var om inte den första så en av de första tjänsterna som använde mobilen för att kartlägga din träning, långt innan sportklocka var ett fenomen.

Suunto 9 Peak Pro är hur som helst en sportklocka och en tålig sådan. Den har en markant boett i metall som sticker upp från handleden och den har ganska skarpa kanter. Ingen strömlinjeformad avrundning alltså och därför känner jag av den mer än till exempel en Fitbit, Pixel Watch eller en Apple Watch. Framförallt märker jag den mer när jag sover, men dagtid i vardagen är den inte i vägen.

Det handlar alltså om en klocka som är tålig och anpassad för träning och det märker jag redan när jag spänner den runt handleden första gången, för den känns då nästan mer som ett mätverktyg än en accessoar. Gummiarbandet som följer med säkras med en liten extra pinne för att sitta säkert och inte glida runt.

Från klockans yttre metallring har boetten en tjock svart kant så själva skärmen är mindre än man först tror. Det är en pekskärm och klockan styr du genom en kombination av att trycka, svepa på skärmen och med knapparna på sidan. Just knapparna som ensamma kan användas för att styra många funktioner gör att du kan hantera klockan även med handskar på. Pekskärmen fungerar visserligen hjälpligt med handskar, men knapparna är betydligt bättre. Just med knapparna kan jag till exempel stega upp och ner i menyerna för att göra val och sedan bekräfta med mittenknappen, allt utan att röra skärmen. Trycker jag på nedre knappen ser jag funktioner och inställningar, ett tryck på den övre och jag får välja bland träningsformer innan jag ska starta mitt pass och genom att svepa i sidled på skärmen, eller trycka på mittenknappen kan jag växla mellan de olika funktioner som kan visas direkt i startskärmen. Bland dessa finns mätning av syremättnad, puls, aviseringar från mobilen, sömnmätning, träningshistorik och mediakontroller.

Du kan inte spela musik direkt från klockan på något vis, men har du mobilen med dig och spelar musik i den så kan klockan agera fjärrkontroll, så du kan spela, pausa och byta låt.

Enkelt gränssnitt, knappar och pekskärm

Gränssnittet i skärmen är tydligt och avskalat, men känns långt ifrån det vi ser hos Wear OS- klockor eller i Apple Watch. Det här är som sagt mer av ett träningsverktyg än en smartklocka. Skärmen kan du välja att aktivera bakgrundsbelysning på och fokus i gränssnittet verkar vara att text ska vara tydlig och lättläst, med skarpa kontraster. När jag använder knapparna för att navigera svarar klockans gränssnitt direkt, men med pekskärm som styrsätt så är det en liten fördröjning, dock inte direkt så det stör nämnvärt.

Aviseringar från klockan kan ibland visa emojies som bara skräptecken, men du kan svara med försparade fraser, i alla fall om du har Android, inte med Iphone.

Aviseringar från mobilen kan jag se direkt i klockan och även i begränsad form svara på dessa eller reagera på annat sätt. När jag får ett sms kan jag svara genom att välja en av flera färdiga svar. Ja, Nej, Tack eller Jag tränar! är några av alternativen och de här kan du ändra och byta ut själv i appen. Dessutom, när jag till exempel får ett meddelande i Instagram så kan jag i klockan gilla det, alltså hjärtmarkera, och svara även här med ett av flera färdiga svar. Allt detta så länge telefonen du har är en Android (det funkar inte med Iphone) och den samt din klocka är i närheten av varandra.

Långsam GPS

Jag har avklarat en mängd olika träningspass med klockan, främst löpning för min del. Klockan ser ut att mäta rätt och i appen efteråt får jag överskådlig sammanfattning där även trender syns för min träning när det gäller antalet träningspass, distans och total tid. Givetvis får jag min löprunda utritad på en karta, men i början av mina träningspass har jag flera gånger problem med att klockan tar lång tid på sig att hitta gps-position. I så väl klocka som app uppmanas jag flera gånger att synka klocka och app innan träningspass för att optimera gps-prestanda, men trots att jag gör det får jag alltså ofta vänta. Jag har tränat i både öppna och i mer tätbebyggda områden i städer, med byggnader upp till sexvåningshus. Men även i mer öppen miljö och lägre hus och trots detta har problemen varit återkommande. Detta samtidigt som andra klockor jag testat parallellt hittar position mer eller mindre direkt. Börjar jag springa med Suunto-klockan trots att den inte fått kontakt med gps ännu, vilket jag kan välja att göra, så ser jag i efterhand att löppasset inte börjar ritas ut förrän efter ett par hundra meters löpning.

När jag startar ett nytt träningspass kan jag lägga till en av de tillgängliga Suuntoplus-tilläggen. Det är extrafunktioner som är aktiva under träningspasset och de jag testar är till exempel Ghost runner och Strava Relative Effort. Utöver de som finns från start kan du även ladda ner nya via appen. Det kan vara olika typer av test för att testa din förmåga, mindre träningsprogram, väderinformation eller något så enkelt som att bli påmind var femtonde minut om att dricka. Jag har kanske för höga förväntningar, men de tillägg jag testar här förändrar väldigt lite av upplevelsen under träningspasset. Fortfarande är det till exempel mina avverkade kilometer under löprundan som pockar på uppmärksamhet även om siffrorna från Strava också går att få fram, när jag har den Suuntoplus-funktionen aktiverad.

Under själva träningen visas puls, distans, tid och andra detaljer och jag kan växla mellan olika skärmar, enklast med mittenknappen, för att se karta och navigering till startpunkten och media som spelas (på mobilen då). Har du förresten mobilen med dig så är ju den betydligt bättre på att hjälpa dig hitta tillbaka till där du började springa för klockans funktion där är begränsad.

I appen kan du ange att din träning ska delas med andra appar och där, i den långa listan över tillgängliga appar är Adidas Running, Strava och UA Mapmyrun de mest kända. Resten är mer nischade eller okända.

För sömnmätning får jag i klockan ange under vilken tid på dygnet jag vill ha sömnregistrering och då kan jag samtidigt ange där att jag under samma period vill ha Stör ej-läget aktiverat så att jag inte blir väckt av aviseringar. I inställningarna här i klockan får jag även ange mitt sömnmål, i mitt fall sätter jag 8 timmar. Överlag så är många av inställningarna tillgängliga just i klockan och det hade varit smidigare om man kunde göra fler inställningar och få översikt över allt i appen i telefonen som ju har mer skärmyta att tillgå.

Sömnrapporteringen är ganska grundläggande och ger inte mycket detaljer. Dock tror jag att den är tillräckligt informationsrik för att göra skillnad. Jag får en totaltid för när jag sovit vilken mer eller mindre överenstämmer med tiden jag tillbringat i sängen. Utöver det får jag en angiven delperiod för djupsömn och en för vaken tid. Den vakna tiden är betydligt kortare än jag uppskattar själv och att jag vaknat mitt i natten ett par gånger syns inget om. Jag ser även genomsnittlig- och minimipuls under natten samt blodsyrehalten, sammanfattningsvis tillräckligt för att jag med den historik som samlas in ska kunna få en överblick hur jag sovit över tid.

Suunto gör tydliga prioriteringar och är mer en träningsklocka än en vardags-smartklocka även om den mäter steg och aktivitet dygnet runt. Prioriteringarna gör att den till exempel lyckas få ihop en mycket bra batteritid, men den som saknar till exempel mobila betalningar, att kunna spela musik från klockan eller att ladda ner appar får inget av det här.