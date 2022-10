Test: Garmin Forerunner 955 Solar – för den som vill ha allt

I våras lanserade Garmin två nya Forerunnermodeller kallade 255 och 955. Ska man vara petig lanserade de fyra nya modeller eftersom 255 även finns som 255 Music och 955 som 966 Solar. På det stora hela är många av uppdateringarna vad gäller hårdvara liknande, i alla fall om man ser till de grundläggande funktionerna. Den nya GPS-modulen är samma och mätningen av puls är också samma. För att läsa mer om grundfunktionerna i 955 (och Solar som vi testat här), kan jag därför rekommendera att ta en titt på testet av Forerunner 255 Music. Här kommer vi således främst att fokusera på de saker som du får för de extra kronor du betalar för 955 jämfört med 255.

r

Pekskärm och solladdning

Ser man till kontrollfunktionerna är knapplayouten likadan som på 255, tre på vänster sida och två på höger sida. Deras funktioner är också desamma. Däremot så har 955 utrustats med en pekskärm vilket till exempel snabbar upp scrollning och viss annan menynavigation. Jag skulle inte påstå att det är ett enormt lyft, men i vissa fall hjälper det till.

En annan skillnad med just den varianten vi har testat, det vill säga 955 Solar, är solcellsladdningen. Den består av en ring som är ett par millimeter bred som sitter runt själva skärmen. Den ska kunna ta emot solljuset direkt, detta till skillnad mot det lager som också finns under själva skärmen som bara kan ta emot runt sju procent av solljuset. Det här ska enligt Garmin kunna öka batteritiden med flera timmar om man är ute under dagen (i Sverige gäller det mer under sommarhalvåret än under sen höst/vinter/tidig vår). Enligt Garmin har 955 utan solpanelerna runt 15 dagars batteritid och 955 Solar ska kunna ha uppemot 20 dagars batteritid om man är ute ungefär tre timmar om dagen i ljusförhållande som överstiger 50 000 lux. Det är inte alla dagar jag lyckas få till tre timmar utomhus i en situation där klockans skärm kan ta emot sol utan att vara skymd. Kanske ser situationen liknande ut för de flesta som arbetar inomhus och kanske tränar på tider som inte är vanliga kontorstider. Jag har i alla fall märkt att det definitivt kan hjälpa att hålla igång klockan längre än annars. Det finns också en widget som visar hur mycket energi klockan får från solen.

Den blanka ringen runt skärmen är den del av solpanelen som kan nås av allt solljus. Under skärmen finns också en solpanel som dock bara nås av cirka sju procent av solljuset.

Mer avancerade analyser och funktioner

Ser man till de mjukvaruskillnader som finns kan man till exempel se att 955 till skillnad från 255 har en rejäl avdelning för golfare, där man till exempel kan lägga in olika golfbanor och få data om banan. För alla som inte är golfare finns andra fördelar. 955 erbjuder både mer avancerade funktioner och mer avancerade analyser. En av de funktioner som märks mest, och som är intressant att använda, är det nya mätverktyget “stamina”. Det ska kunna beräkna hur mycket kräm du har kvar, den går att lägga in som ett informationsfönster när du tränar och visar en procentsats på hur mycket ork du har kvar enligt klockan. Verktyget kan användas för att planera ett lopp och se hur mycket du kan ta i för att inte gå in i väggen i förtid. I efterhand kan du också se en mer utförlig analys av din prestation i Garmin Connect.

Du kan också använda dig av funktionen Climbpro för att se hur backarna framför dig ser ut på banor du har lagt in. Det finns även färgkartor som kan användas för att navigera. På det stora hela finns det väldigt mycket för den som vill ha en rejäl träningsklocka och allt ryms näppeligen i det här testet. Men allt som testats har fungerat bra. Jag har dock inte testat golffunktionerna i någon större utsträckning.

Det finns så klart även smartphonefunktioner som att få notiser om meddelanden, svara på och avvisa samtal, lyssna på musik (stöder offlinelyssning) samt använda Garmin Pay.

För vem

Om Forerunner 255 är det bästa valet för de allra flesta som tränar lite lagom så kan man se Forerunner 955 som valet för den som verkligen tar sin träning på allvar (eller spelar golf). Det finns fler avancerade funktioner och du kan få mer utförliga analyser av din träning, verktyg som kan hjälpa dig att föra din träning framåt. Huruvida du behöver solpanelsfunktionen, mja det är kanske diskutabelt. Den skadar inte (tar inte plats från skärmen) men likt pekskärmen är det kanske inte det som gör den här klockan värd sina pengar. Som alternativ skulle man kunna tänka sig Polars Vantage V2 eller kanske en Suunto 9 Peak om du är ute efter något med lite mer friluftsfunktioner.