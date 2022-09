Test: Garmin Forerunner 255 Music – perfekt för de flesta

I våras lanserade Garmin två nya träningsklockor i Forerunnerserien, 255 och 955. Vi har testat 255:an i versionen med tillägget Music. Det innebär att man kan ladda ner musik och lyssna på utan att ha klockan kopplad till telefonen. 255 är mellanmodellen i Garmins Forerunnerserie och därmed kanske den modell som många tittar på eftersom du sparar en del pengar jämfört med värstingen 955 men ändå får ganska många avancerade funktioner.

Klockan har en ganska diskret och ren design, de fem knapparna är fördelade kring urtavlan, två på höger sida och tre på vänster sida. Då klockan inte har pekskärm så sker all navigering i klockans menyer och funktioner med hjälp av dessa knappar. Det är förhållandevis enkelt att knappa runt i de olika menyerna. Flera av knapparna har också dubbla funktioner där de till exempel används för att scrolla i en meny, men vid ett längre tryck aktiveras en meny eller någon annan funktion. Bra idé när det inte finns någon pekskärm.

Intressanta nyheter

Några av de saker som Garmin petat in i Forerunner 255 är bland annat ny mulitbands-GPS vilket gör GPS-noggrannheten högre. Klockan har också en funktion där du kan lägga in tävlingar eller specifika pass i kalendern och då kan den lägga upp din träning för att du ska klara tävlingen så bra som möjligt. Du kan också se estimat på vad du kommer att få för tid på tävlingen utifrån de värden som klockan har samlat kring din fysiska förmåga. Den har även fått möjlighet till multisportläge, dvs att du kan köra ett triathlon där du ändrar aktivitet under passet. Med hjälp av en kraftmätare som fästs på skon kan man också få fram kraftmätning för löpning i Forerunner 255.

Bra passform

Det första jag noterar när jag sätter klockan runt handleden är att armbandet är märkbart bekvämare än på många andra klockor. Istället för att vara helt stelt, som det är hos många andra, så är det lite lagom mycket stretch i bandet vilket gör att det är väldigt lätt att få en bra passform där klockans sensorer kan mäta bra, men utan att klockan sitter för hårt. När vi ändå är inne på sensorerna kan det väl vara på sin plats att nämna vad du kan få ut för data ur din Forerunner 255. De givna är väl puls och gps, men det finns även barometrisk höjdmätare, blodsyremätare, kompass samt gyro, accelerometer och termometer.

Samtliga av dessa har under testet levererat siffror som känns pålitliga och har inte avvikit från de värden jag brukar få på mina testrundor. Du kan även få siffror på HRV (heart rate variability) det vill säga hur stor variation det är på tidsrymden mellan dina hjärtslag. Det här kan indikera hur din kropp mår, men vi behöver inte gräva ner oss djupare i det här utan vi kan nöja oss med att det är ytterligare ett värde att använda om du vill hålla koll på din hälsa.

Du kan också göra en så kallad “hälsobild” som finns inlagd som en aktivitet (bland de många andra alternativen på aktiviteter du kan välja) då ska du sitta still i två minuter medan klockan gör sina mätningar. Då får du en snabb koll på dina värden. Det tar visserligen längre tid än hos en del andra konkurrenter, men det ger också känslan av att det görs mer ordentligt.

Appen ger tydlig överblick över de saker som klockan kan mäta. Du kan också välja hur du vill ha dina siffror presenterade. Antingen i grafer eller i rena siffror utan illustration.

Tydlig app

Klockan fungerar, som nämnt ovan, bra. Jag har inte stött på några konstigheter som sänkt intrycket av klockan. Detsamma gäller Garmins app Connect. Den är tydlig, du får ut mycket data efter ditt träningspass och du kan lätt följa din utveckling och de värden som klockan kan mäta. Du kan också använda dig av appen Connect IQ som gör att du kan ladda ner ytterligare appar, urtavlor och så vidare till din klocka. Garmin Connect har bra funktioner för att få en överblick över din träning, men om du använder dig av en annan tjänst, som Strava, kan du koppla ditt Connectkonto till Strava eller någon av liknande tjänst. I appen kan du, förutom att överblicka din träning även skapa rutter för din träning. Antingen kan du själv rita upp hur du vill röra dig, eller så kan du välja en startpunkt och en distans. Då ritar Garmin upp en runda åt dig. Det kan vara ett lite roligt sätt att hitta nya rundor som du kanske inte sprungit annars.

Som tillägget i namnet antyder kan du alltså ladda ner musik till Forerunner 255 Music och lyssna utan att vara kopplad till telefonen. Det som krävs är att du laddar ner en musikapp till klockan, som Spotify, Deezer eller liknande och laddar ner musik som du har tillgänglig offline. Sen kopplar du in ett par hörlurar via bluetooth och sen är det bara att lyssna. Klockan ska enligt Garmin rymma ungefär 500 låtar.

Sammanfattning

Garmins nya Forerunner 255 Music är en riktigt bra klocka för dig som vill ha ett bra verktyg för att registrera och analysera din träning. Du får inte de allra fräsigaste funktionerna, som funktionen stamina som under passet beräknar hur mycket “ork” du har kvar eller pekskärm, men det finns tillräckligt med teknik i 255 för att i stort sett alla ska klara sig gott. Den är bekväm att bära, appen är bra och paketet tillsammans ger en bra användarupplevelse. En konkurrent skulle kunna vara till exempel Suunto 5 Peak, som dock är något mer friluftsinriktad. Garmin har lyckats bra med Forerunner 255 Music (behöver du inte musikfunktionen fungerar den vanliga Forerunner 255 lika bra).