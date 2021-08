Test: Unihertz Atom L – Liten men tuff

Den relativt nystartade tillverkaren Unihertz har som uttrycklig ambition att fylla de nischer som de stora företagen struntar i. De har bland annat gjort tangentbordsmobiler modell Blackberry. Och så Unihertz Atom L. Den finns även som Atom XL, enda skillnaden är en inbyggd komradiofunktion i Atom XL som inte är tillåten i Sverige. Telefonerna distribueras i Sverige av E-ville.

Nu kanske ni tänker att små mobiler vore perfekt för en mobiltillverkare som har försummade nischer som mål, och Unihertz Atom L är verkligen en liten telefon, för att vara en tålig telefon.

Vi talar alltså här om den sortens mobil som brukar se ut som traktordäck och tåla att köras över med traktordäck. Dessa extratåliga mobiler brukar vara stora och tunga. För att vara tålig är Unihertz Atom L liten.

Faktum är att om man ser den framifrån är den liten oavsett vad man jämför med. Dess höjd och bredd är ungefär densamma som för Iphone 12 Mini. Men telefonen är nästan 2 centimeter tjock och väger 232 gram, mer än de flesta mobiler i dag.

Ruggad

Skärmen är omgiven av uppstickande gummihörn och har ett förmonterat skyddsglas, och baksidan är i räfflat greppvänlig gummi. Telefonen känns stöttålig och är certifierad enligt MIL-STD-810G men vi har inga uppgifter om vilken höjd den ska tåla att falla från. Vattentåligheten har IP-klass 68 vilket betyder att telefonen tål att sänkas ned i vatten och stanna där under längre tid. Med tanke på att det finns tåliga mobiler som även har IP69K, vilket innebär att de tål de krafter som uppstår när man simmar eller plaskar med mobilen i vatten, känns IP68 lite klent för en tålig mobil.

Runt kanterna hittar vi bland annat en ögla att fästa rem i, 3,5 mm-uttag för headset och en extra knapp där du kan programmera funktion för kort tryck, långtryck och dubbeltryck.

Telefonen är liten till ytan, men skärmen är ännu mindre, med rejäla ramar och kanter ovan och under. Jag kan inte minnas när jag senast hade att göra med en mobil med fyratumsskärm, Iphone SE (2016) kanske. Det känns väldigt Old School, och för de som föredrar att ha det på det sättet är det förstås bra.

Ovant med knappar

Att ha fingeravtrycksläsaren på en knapp under skärmen är så old school att jag nästan har glömt hur man gör. Telefonen är förinställd på att använda svepgestnavigering, men jag tycker inte att det fungerar särskilt bra på den lilla skärmen så jag växlar till Androids treknappsmeny och det tar ett tag innan jag fattar var knapparna är. De hamnar nedanför skärmen. Förutom fingeravtrycksläsaren som även fungerar som hemknapp finns två små röda lysdioder på var sida, och det tar ytterligare en stund för mig att fatta att de är knapparna för flerval och bakåt. Som det brukade vara på Androidmobilerna förr i tiden. Rent ergonomiskt är det bra, det finns ju gott om utrymme för knapparna under skärmen och det lämnar mer av skärmens yta till annat. Just det här var varken bättre eller sämre förr, bara annorlunda.

Skärmens upplösning är också old school, den når inte ens upp till reducerad HD-upplösning, men den är ju å andra sidan så liten att pixeltätheten motsvarar den du hittar på större mobiler. Skärmen är inte heller alltför skiftande när jag vinklar den åt olika håll. Däremot är den rätt ljussvag och svår att använda i sommarsol.

Telefonen drivs av chipsetet Mediatek Helio P60 med prestanda i lägre medelklass. Man märker ofta av att telefonen är långsam, och för ett pris på nästan 4000 kronor hade jag önskat mig ett lite snabbare chipset. Lagringsutrymmet på 128 GB känns däremot tillräckligt, särskilt med tanke på att plats för minneskort också finns.

Systemet i telefonen är Android 10, alltså inte helt pinfärskt. Här finns en del egna funktioner i systemet och i inställningarna, såsom en fjärrkontroll-app som kan användas till telefonens IR-sändare, och appen Trackback som låter dig spåra hur du gått och hjälper dig att ta samma väg tillbaka.

Buggig

Svenskan i telefonens system är inte den bästa, när jag installerar en systemuppdatering får jag till exempel veta att jag uppdaterar antydan. Värre är det med buggarna. Efter nämnda systemuppdatering får jag veta att minnet skadats och telefonen är obrukbar. Jag lyckas göra en omstart i säkert läge och återställa telefonen. Och faktiskt uppdatera den igen, denna gång utan att krascha telefonen. En mindre hängiven användare skulle nog reklamera mobilen om något sådant inträffade, vilket det i princip aldrig gjort tidigare för mig som mobiltestare. På Unihertz Atom L händer det även då och då att appar på telefonen kraschar, mest oroväckande själva Google-appen. Med detta sagt är telefonen mer eller mindre stabil under andra halvan av den period jag testar den.

På baksidan finns en enda kamera på 48 megapixel. Jag har hellre en bra kamera än fyra dåliga, men det här är inte en bra kamera. Färgåtergivningen är murrig och zoomar man in i bilderna ser de grötiga och utsmetade ut. Kontrastrika motiv blir lätt över- eller underexponerade. Detta i bra ljus, försämras ljuset blir bilderna snabbt gryniga och oskarpa.

Selfiekameran tar så oskarpa bilder att jag undrar om något skönhetsfilter är uppskruvat till max. Om så är fallet finns inget sätt att stänga av det.

Batteriet i mobilen är inte jättestort, men å andra sidan är skärmen inte särskilt energislukande så jag får ut bra med skärmtid ur det. Jag tycker också standbytiden när jag inte använder mobilen är utmärkt. Unihertz skickar med en snabbladdare på 18 watt till telefonen, så det tar heller ingen evighet att ladda den när batteriet tagit slut.

Behöver du en bastelefon som är kompakt och tålig duger Unihertz Atom L bra. De flesta appar fungerar ärligen också bra på mobilen. Men Unihertz skulle behöva jobba betydligt mer med stabiliteten i systemet och kamerorna.

Frågor och svar

Är Uniherz Atom L prisvärd? Den är lite dyr sett till vilken hårdvara du får, men å andra sidan finns det exakt noll andra kompakta tåliga mobiler att välja mellan.

Hur är telefonen när man ringer med den? Jag tycker att den jag pratar med hörs bra och vice versa. Jag märker inte heller av några problem med täckningen.

Följer det med laddare? Ja, på 18 watt. ett extra skärmskydd följer också med.

Ett alternativ

Tålig men elegant: Om du är okej med en stor och tålig mobil så länge den inte känns som en tegelsten är nokia XR20 ett alternativ.

Testbild

Bilderna från kameran har konstig färgåtergivning och är dåliga på detaljerna.