Test: Xiaomi Redmi Note 10 5G – Billig med 5G

Xiaomi har lanserat hela fyra olika telefoner i Redmi Note 10-serien, så för att särskilja den här telefonen från de övriga kan vi kort konstatera att det är den billiga med 5G. Xiaomi har alltså här koncentrerat sig på att ge mycket funktion för lite pengar. För att göra det har de som sagt prioriterat 5G men sparat utgifter när det gäller till exempel skärm och kamera, utan att för den skull kapitulera helt. Vi saknar till exempel Amoled-skärm, för här får vi istället en LCD. Visserligen med något förhöjd uppdateringsfrekvens, men ändå så att man definitivt sida vid sida med en mer påkostad telefon märker att kontraster och ljusstyrka är sämre. Bilden är visserligen bra när du tittar på skärmen i en rät vinkel rakt framifrån, men blir lidande så fort du tittar aningen från sidan. Ändå är den här skärmen bra sett till telefonens prislapp på i skrivande stund runt 2500 kronor.

Batteritiden i våra tester visar sig bra. Vårt test går till så att vi spelar en Youtube-video via wifi tills batteriet tar slut och här har Xiaomi valt uppdateringsfrekvens på skärmen så att den anpassar sig efter vilket innehåll som visas och vad det kräver. Det gör till exempel att spel som utvecklats för 90 bilder per sekund och ser bäst ut så får den uppdateringsfrekvensen, medan film som bara har 30 bilder per sekund ju inte blir bättre av högre frekvens, samtidigt som det på det sättet finns potential att hushålla med batteriet. Just den här funktionen med adaptiv uppdateringsfrekvens finns inte tillgänglig i telefonen jag testar, utan det är något som Xiaomi lovat ska komma i form av en mjukvaruuppdatering om en månad, i slutet av augusti. Då kan man alltså räkna med att batteritiden kan bli ännu lite bättre, men redan nu räcker den långt. Snabbladdningen som telefonen och den medföljande laddaren möjliggör laddar batteriet till exempel från 40 till 60 procent på 20 minuter. Till batteritiden i stort bidrar så klart det rätt generöst tilltagna batteriet på 5000 mAh, men kopplat till batteritiden är så klart även den prestanda man får ut.

Prestanda och kamerorna visar brister

Förutom på prislappen märker jag att det här inte inte är en flaggskeppstelefon på just prestandan, framförallt när jag spelar mer krävande spel och när jag gör de prestandatester som vi utsätter alla de telefoner vi testar för. Prestandatesterna ger inte alltid hela sanningen, eftersom de är ett mer teoretiskt sätt att testa och man kan fortfarande uppleva en telefon som snabbare än vad testet visar, då på grund av mjukvaruoptimeringar och hur väl tillverkaren i fråga trimmat systemet. I det här fallet så visar det sig dock vid ett tillfälle att telefonens prestanda inte ens kan mätas. Det gäller grafiktestet i testappen Antutu och där klarar helt enkelt inte telefonen att köra testet. Mer krävande spel som jag testar tar lång tid att ladda in och att växla mellan appar kan även det ta lite tid, men det fungerar i alla fall.

Sett till prestanda så tycker jag att telefonen absolut lever upp till förväntningarna. Den känns snabb och svarar snabbt i all vardaglig användning även om den får kämpa när man pressar den med mer krävande uppgifter.

Ovant system

Är du van vid Googles vanliga Android-gränssnitt så märker du snabbt att Xiaomi ändrar på en hel del. Xiaomi låter dig välja om du vill att alla appar ska samlas på hemskärmen eller om du bara vill ha genvägar där och sedan hitta alla appar samlade i en applåda. Sedan adderar Xiaomi en del animationer i systemet men de flesta av de här anpassningarna och tilläggen är till det bättre. Jag förstår dock inte tanken bakom när Xiaomi lägger till reklam i skärmen som kommer upp när man installerar en ny app eller när den inbyggda systemstädningsfunktionen gör sitt jobb. Det är onekligen ett större irritationsmoment än befogat för att ge Xiaomi extraintäkter. Jag får till exempel annonser för taxiappen Bolt och för Azimo, som är någon slags app för att skicka pengar till mottagare globalt. Annonserna går att stänga av om man letar ordentligt i inställningarna, men varför Xiaomi ens har lagt in dessa kan man fråga sig. “Ta emot rekommendationer” visar sig vara det menyvalet man ska klicka bort för att slippa reklam på flera ställen i systemet.

Möjligheten att erbjuda något extra i en telefon för 2500 kronor är så klart begränsad och det är kanske tydligast när det gäller telefonens kameror. Trots att Redmi Note 10 5G har tre kameror saknas såväl optisk zoom som vidvinkel och huvudkameran kan vi märka har vissa gånger problem både med kontraster i dagsljus och med att göra motivet rättvisa när det börjar bli mörkt. Den tar ofta fina bilder i bra förhållanden, utomhus dagtid, men tappar alltså i kvalitet när det blir mer utmanande förutsättningar. Makrokameran tillför egentligen ingenting, men porträttläget i kameran fungerar i alla fall bra, med fin oskarp bakgrund när du väljer porträtt i kameraappen. Makroläget är gömt i en undermeny och det är kanske lika bra det just med tanke på att du kan ta lika bra närbilder i vanliga kameraläget genom att zooma in lite.

Till det yttre består telefonen förutom skärmen som så klart är av glas mest av plast. Baksidan är i plast och det är även ramen runt telefonen. Baksidan är lätt rundad och skärmen är platt utan välvda kanter, allt detta ger en bra passform i handen och fin ergonomi. Selfiekameran sitter i ett hål centrerat i övre delen av skärmen och ska du titta på till exempel ett videoklipp via inbyggda högtalaren får du nöja dig med monoljud för stereohögtalare finns inte. Ljudet kommer bara ur den ensamma högtalaren i botten på telefonen.

Xiaomi Redmi Note 10 5G är en telefon med tydliga brister, men också på samma gång en telefon som ger valuta för pengarna. Konkurrensen är dock hård i det här prissegmentet och det finns flera konkurrenter med fler tydliga fördelar.

Frågor och svar

Hur är prestandan?

Den är begränsad, så det är inget fartmonster, men begränsad prestanda och generöst tilltaget batteri betyder lång batteritid.

Vad förljer med i kartongen?

Både laddare och ett skyddande, genomskinligt gummiskal faktiskt, men det är allt. Headset får du köpa separat om du vill ha, men det finns uttag för 3,5-millimeterskontakt liksom givetvis stöd för bluetooth om du föredrar trådlöst.

Hur är gränssnittet?

Xiaomi gör om en del med animationer till exempel och att svepa runt i menyerna bara avslöjar inga fördröjningar. De kommer när du anstränger telefonen med mer krävande uppgifter.

Ett alternativ:

Konkurrenter

Oneplus Nord N10 och Motorola Moto G50 är båda alternativ som ligger i samma prisklass och dessutom liksom Note 10 5G har 5G-stöd, något som kan vara bra för framtiden även om det inte är livsviktigt just nu. Moto G30 är ett alternativ som saknar 5G.

Testbild

För motiv i lite mörker eller med mycket kontraster även i dagsljus kan kameran få problem.