Test: Xiaomi Redmi Note 9 Pro – Prisvärd och bra nog

Vid en första anblick är det inget som tydligt avslöjar om det här handlar om en telefon som kostar 3000 kronor eller 13 000 kronor. Du har stor skärm, glänsande baksida i glas och totalt fem kameror. Kort sagt som de flesta telefoner idag. Det här är så klart en telefon i den billigare 3000-kronorsklassen, eller mer exakt 3500 kronor men den känns inte billig. Möjligen kan den fysiska fingeravtrycksläsaren istället för en i skärmglaset avslöja prisklassen. Inledningsvis så retar jag mig lite på att fingeravtryckssensorn sitter just i av och på-knappen, men jag kommer över det. Innan jag aktiverar ansiktsigenkänning med selfiekameran för att låsa upp telefonen händer det att fingeravtryckssenorn missar att identifiera fingret när jag trycker samtidigt som jag trycker igång telefonen. Med ansiktsigenkänningen aktiverad och med mer kontrollerade tryck på fingeravtryckssensorn de få gånger den behövs (Bank ID), så går det bättre. Och en fysisk fingeravtryckssensor är ju nästan alltid bättre än en i skärmen. Helt enkelt snabbare.

Fyra kameror och bra makro

Kamerorna i Redmi Note 9 Pro är på baksidan fyra till antalet och de ger dig förutom huvudkameran på 64 megapixel även vidvinkel, makro och djupsensor för effekten med snyggt oskarp bakgrund på porträtt. Den fungerar bra. Även bilder i mörker, en mörk augustinatt klarar telefonen bra. Faktum är att även makrolinsen levererar, vilket inte är helt vanligt. Jag tycker ofta man blir besviken på makrokameror i mobiler men här kan jag gå så nära att jag ser fibrerna i ett papper och det känns alltså som makrokameran tillför ett verkligt extravärde. Här är dock autofokusen långsam, så det tar lite extra tid och ibland måste jag till och med klicka manuellt på skärmen för att snabbare få fokus. Tyvärr gäller det här även kamerorna som helhet och i andra situationer. Autofokusen är påtagligt seg.

När det gäller prestanda så är telefonen med sin prislapp på under 4000 kronor inget flaggskepp och Snapdragon 720G som driver den är mer anpassad för att hushålla med ström och resurser än att ge fullt ös. När jag använder telefonen så tycker jag dock att den känns riktigt snabb. Menyer såväl som till exempel växla mellan appar, bläddra i webbläsaren och så vidare rullar på bra, men givetvis så märks det även i praktiken att telefonen i prestandatester via så kallade benchmark-appar presterar klart under medel. Framförallt då när man använder mer krävande appar eller spel.

Räcker långt

I den här telefonen får vi inga moderniteter som 5G-stöd, men det är knappast avgörande i dagsläget. 4G räcker ju långt och kommer att göra det även framöver, samtidigt som brister som ingen vattentålighet eller ingen trådlös laddning är kompromisser man helt klart kan acceptera till den här prislappen.

Skärmen i Redmi Note 9 Pro är större än den är verkligt bra, men även den av bra kvalitet sett till prislappen. Den duger helt enkelt, även om du inte får den där riktiga svärtan och framförallt ljusstyrkan är betydligt svagare än i dyrare, mer påkostade modeller. Tilläggas bör även att Redmi Note 9 och den här Redmi Note 9 Pro inte som man skulle kunna tro är närbesläktade telefoner, utan helt olika modeller med lite gemensamt.

Det här är inte en telefon som är bäst, men däremot ger dig Redmi Note 9 Pro det som är gott nog i många sammanhang.

Batteritest

Batteriets videotid: 10 h 27 min

Testbilder

I mörker och för makrobilder visar sig kameran från sin bästa sida, men autofokusen är långsam.