Applista: Sveriges populäraste appar och så fungerar de i en Huawei

Vilka appar som är mest populära skiftar, men det finns ändå ett par som är mer eller mindre ständigt aktuella i båda Ios och Androids appbutiker. Här ser du om och i så fall hur du kan få de apparna även till din nya Huawei.

Facebook

Tidigare brukade Huawei leverera Facebook som förinstallerad app, men numera finns den inte med när du startar telefonen för första gången. Facebook har dragit sig ur samarbetet. Inte heller finns den i Huaweis egen appbutik. Däremot finns Facebook som app både att ladda ner direkt från Facebooks webbplats och i den separata appbutiken Amazon App Store (se separat tips om Amazon).

Här finns appen: Amazon App Store

Andra alternativ: Ladda ner direkt via www.facebook.com/android_upgrade

Spotify

Den svenska musiktjänsten Spotify hör så klart till de mest eftertraktade apparna, men den finns än så länge inte i Huaweis egen appbutik. Däremot finns det flera sätt att få in den i en ny Huawei-telefon ändå. Dels kan du använda Huaweis eget verktyg Phone Clone för att flytta över appen från en annan Android-telefon, dels kan du ladda ner Spotify via Amazon App Store (se separat tips om Amazon).

Här finns appen: Amazon App Store

Andra alternativ: Huawei har egna Huawei Musik, och tjänsten Tidal finns i App Gallery

Netflix

Här var det först tvärstopp, men sedan en tid tillbaka så kan du föra över Netflix från en annan Android till din nya Huawei-telefon. Netflix finns dock precis som andra streamingtjänster som Viaplay, HBO Nordic och C More än så länge inte i Huaweis appbutik. C More, HBO Nordic, Viafree och TV4 Play fungerar inte via Phone Clone heller men det gör Viaplay.

Här finns appen: Via Phone Clone

Andra alternativ: Amazon Prime via Amazon App Store. Dplay via Phone Clone. Viaplay fungerar via Phone Clone.

Messenger

På Facebooks egen webbplats har vi hittat Messenger Lite att ladda ner direkt som programfil. Filen, en så kallad apk-fil hittar du här: https://m.facebook.com/android/mlite/ Föredrar du den ordinarie versionen av Messenger finns den att ladda ner i Amazon App Store.

Här finns appen: I Amazon App Store, Lite-versionen via direktnedladdning från Facebook

Andra alternativ: Whatsapp via nedladdning www.whatsapp.com/android

Instagram

Trots att Instagram liksom Whatsapp och givetvis Facebook är ägda av Facebook har de som systerapparna inte lagt ut apk-filen för nedladdning. Instagram kan du föra över från en annan telefon via Phone Clone men appen går även att ladda ner från Amazon App Store, vilket kan vara att föredra eftersom du även får kommande uppdateringar den vägen.

Här finns appen: I Amazon App Store

Andra alternativ: Whatsapp via nedladdning www.whatsapp.com/android

Mobilt Bank-ID

En av de viktigaste apparna för Huawei att få med i App Gallery är så klart Bank-ID och det har man lyckats med. Eftersom den appen är en förutsättning för en hel del andra appar. I väntan på att till exempel bankernas appar dyker upp kan du använda deras mobila webbsidor.

Här finns appen: I Huawei App Store

Swish

Det har inte gått särskilt lång tid sedan Swish-appen lanserades av en grupp banker, men redan har den fått ett starkt fäste och de banker som inte var med från start har hoppat på. Appen finns liksom Bank-ID i Huaweis appbutik och kan användas både för att föra över pengar till privatpersoner och för att betala företag.

Här finns appen: I Huawei App Store

SVT Play

Vill du kolla på SVT Play går det att göra direkt i telefonens webbläsare, men appen i sig går att föra över från en annan Androidtelefon med hjälp av Phone Clone.

Här finns appen: Via Phone Clone

Andra alternativ: Dplay och Viaplay via Phone Clone, Amazon Prime via Amazon App Store

Snapchat

Generellt är det inte många appar inom sociala medier som har hittat in i Huawei App Gallery, men Snapchat är en av de som faktiskt finns för nedladdning direkt i butiken. Det gör även den populära Tiktok-appen, Telegram och Viber, medan Facebook, Twitter, Instagram och Whatsapp saknas.

Här finns appen: I Huawei App Store

Andra alternativ: Tiktok i Huawei App Gallery, Instagram via Amazon App Store

Youtube

Eftersom Youtube är en Google-tjänst finns den inte och går inte att föra över på något sätt. Däremot kan du titta på Youtube i telefonens vanliga webbläsare och därmed även få dina sparade videoklipp, favoriter och så vidare. Youtube kan sparas som en genväg direkt på hemskärmen om du vill.

Här finns appen: Finns ej, men fungerar via webbläsaren

Andra alternativ: Vimeo via Phone Clone

Google Home

Om du är en av de som har en röststyrd högtalare med Google Assistant är Huaweis Google-problem stora problem för dig. Du kan inte casta musik från telefonen till högtalaren eller för den delen använda Google Assistant i din telefon. Förutsatt då att du inte använder det inofficiella sätt att installera Google Play och Google-tjänster vi redogör för på annan plats här i artikeln.

Här finns appen: Finns ej

Foodora

Den dominerande tjänsten idag för matleveranser från restauranger är Foodora, möjligen tätt följda av Uber Eats. Ingen av dessa appar finns i Huawei App Gallery, men de finns som så kallade Quickapps vilket innebär att du kan söka efter dem i App Gallery och få möjlighet att nå deras respektive webbplatser direkt via genväg från hemskärmen.

Här finns appen: Finns ej som app, men som webbapp

Uber och Uber Eats

Ingen av apparna finns just som appar, men de går att använda som Quickapps, alltså genvägar till den mobila webbsidan för respektive tjänst. Det är inte lika smidigt eftersom vi till exempel inte får aviseringar, men det fungerar i alla fall.

Här finns appen: Finns ej som app, men som webbapp

Voi

Vi har inte hittat Voi som app i Huawei App Gallery och inte heller någon av de många konkurrenterna. Eftersom Voi heller inte har någon tjänst tillgänglig på sin hemsida är tjänsten helt enkelt inte tillgänglig. Voi är ju ett exempel på en tjänst som verkar lite för komplicerad för en webbapp.

Här finns appen: Finns ej

Postnord

Svenska Postnord har trots att de ofta beskylls för tveksam leveranssäkerhet och punktlighet faktiskt en riktigt bra app för att spåra paket, oavsett om du själv skickar eller tar emot paket. Många av de smarta funktionerna missar vi i webbappen, men just spåra paket kan du i alla fall.

Här finns appen: Finns ej som app, men som webbapp

Whatsapp Messenger

En av de mest populära meddelandeapparna och även om den inte finns i Huawei App Gallery eller i Amazon App Store så går den att ladda ner direkt, manuellt, via webbläsaren i din Huawei-telefon.

Här finns appen: Direkt nedladdning från: www.whatsapp.com/android