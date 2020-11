FitToFit: Synka Fitbit mot Google Fit

Vissa appar är bara till för att lösa en teknikalitet, och att göra det i bakgrunden. Problemet som ska lösas här är när träningsdata ligger på olika plattformar. Tredjepartsappar som inte samlar in egen träningsdata men använder den i till exempel spel använder ofta Google Fit som datakälla. Google Fit finns i mobilen och i klockor med Wear OS, men betydligt fler använder nog Fitbits klockor och stegräknare för att hålla koll på steg och sömn. Fitbit är i sin tur generösa med att dela med sig av sin data till andra tjänster som till exempel Strava, men det kräver att den andra appen utvecklat ett användargränssnitt för att hämta data från Fitbit, och det har Google inte gjort.

Problemet som FitToFit löser är alltså att hämta data från Fitbit och tanka in det i Google Fit. Detta sköter appen utan krångel och du kan både synka manuellt och låta synkningen ske vid ett visst klockslag varje dag. I stort sett all data som Fitbit samlar in kan också synkas över till Google Fit.

När jag har både FitToFit och Google Fit installerade på mobilen händer det vid ett tillfälle att steg dubbelräknas och jag får ett högre stegantal i Google Fit än jag ska. Detta har dock rättat till sig igen efter någon dag.