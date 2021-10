Lanserade: Här är Google Pixel 6 och Pixel 6 Pro

Att Google lanserar Google Pixel 6 och Pixel 6 Pro idag är ingen hemlighet. Google har redan berättat om det egna Tensor-chippet som sitter i telefonerna och de har båda redan visats upp bakom glas i Googles butik i New York. Det här gör alltså att designen redan är välkänd och dessutom många av telefonens egenskaper. Google Pixel 6 och Pixel 6 Pro ska enligt Google vara de mest hjälpsamma och personliga telefonerna, mycket tack vare AI och sökjättens egna tjänster.

Hårdvara och mjukvara inspirerar varandra

Till det yttre har båda telefonerna en hel del gemensamt med andra Android-mobiler och Googles redesign av Android i verison 12. Färgskalan känns igen och det handlar om att du ska kunna anpassa din telefon så den känns personlig. Google Pixel 6 har en oled-skärm på 6,4 tum med 90 hertz skärmuppdatering och Pixel 6 Pro har en skärm, även den av oled-typ på 6,7 tum med upp till 120 hertz. Den kan anpassa uppdateringsfrekvensen från 10 till 120 för att balansera hastighet mot strömförbrukning beroende på vad som är bäst för tillfället. Vi ska även nämna att skärmen i Pixel 6 Pro har välvda kanter, en så kallad vattenfallsskärm, medan Pixel 6 är platt. Båda telefonerna är fukt- och dammskyddade och de har fingeravtryckssensor i skärmen.

Google Tensor är en av de största nyheterna i Googles nya Pixel 6-serie och det här är första gången som serien inkluderar en riktig flaggskeppsmobil prestandamässigt. Tensor är Googles eget systemchip och Google själva säger att det har designats kring Googles arbete med AI för att skapa maskinlärningsmodeller och på det sättet bli Pixel-telefonernas och i förlängningen din nyckel till Googles AI-drivna tjänster. Det ska visa sig i möjligheterna att göra röstigenkänning med olika dialekter, sätt att tala och även hur du ser ut. För AI används även för att göra så att du ser bra ut när du eller någon annan fastnar på bilderna du tar med PIxel 6 och Pixel 6 Pro. Google anstränger sig alltså för att bilder ska se rätt ut oavsett vilken hudfärg motiven har och oavsett vad du tar bilder på. Det här har ju varit Googles styrka tidigare och ofta har Googles mjukvara gjort underverk med bilderna i tidigare Pixel-mobiler även om hårdvaran inte alltid varit den mest påkostade eller avancerade.

Tensor inkluderar en säkerhetskärna där processer kan köras lokalt på ett säkert sätt. Säkerhetskritisk data behöver inte lämna enheten och detta tillsammans med Titan M2-chippet säger Google är en av förutsättningarna för att Google ska kunna erbjuda fem års uppdateringar till enheten. I telefonen ska du märka detta till exempel i det som kallas Security Hub där du som får en sammanfattning av allt som har med appsäkerhet, medgivanden appar fått och så vidare.

Google Tensor kallas av Google själva för den största innovationen på flera år och de har också jobbat för att utveckla den under en lång tid. AI-driven innovation ska bli möjlig med Tensor och Google räknar med att bygga sina tjänster tjänster på den här grunden under åren som nu följer. Tensor inkluderar bildprocessor, maskinlärning, samt så klart cpu och gpu-kärnor. Här passar Google på att ge en känga till Benchmark-tester. Tensor ska ge bra prestanda, men Google hävdar att andra egenskaper i praktiken är viktigare för användarupplevelsen. SARbetsminnet i Pixel 6 Pro är på hela 12 GB, medan vanliga Pixel 6 har fått 8 GB.

Kameran drar nytta av AI – så funkar det i praktiken

Ett exempel på funktioner som drar nytta av kraften är kameran. Där kombinerar man hårdvara, mjukvara och den här maskininlärningskraften för bra bilder och filmer.

Huvudkameran är på 50 megapixel och sensorn tar in 2,5 gånger så mycket ljus som den tidigare. 12 megapixel vidvinkel finns det med och Pixel 6 Pro har dessutom en 48 megapixels telelins med persikopzoom. Kamerahårdvaran kombinerad med Tensor-chippet ska ge nya möjligheter. Det handlar till exempel om att i realtid kunna bearbeta video som tidigare inte varit möjligt. HDR-video i 4K och 60 bilder per sekund ska vara ett exempel på detta. Ett annat är Magic Eraser, en funktion som gör att du kan radera störande objekt i bakgrunden som kommit med av misstag. Ett annat exempel vi får se under lanseringen är hur Pixel kan undvika suddiga bilder genom att kombinera flera bilder och maskininlärning samt ansiktsigenkänning till en skarp bild. Allt det här ska ske automatiskt. Tensor-chippet gör även att telefoner röstigenkänning fungera snabbare, lokalt på enheten och utan att dra lika mycket ström som tikdigare.

Funktion för telefonköer

Ett annat exempel som Google ger är den nya telefonkö-funktionen. Pixel klarar av att känna igen när du hamnat i en automatisk telefonväxel, och översätter menyvalen till text och knappar du kan trycka på skärmen så du slipper komma ihåg olika sifferalternativ. När sedan pausmusiken sätter igång håller telefonen reda på telefonkön och varnar dig i tid när det är dags att plocka upp mobilen igen.

Google Pixel 6 ska kosta 600 dollar och Pixel 6 Pro 900 dollar i USA men precis som tidigare släpps telefonerna inte officiellt i Sverige.