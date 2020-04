Återkomsten: Motorola Edge Plus lanserad – nytt flaggskepp

Det har talats om att Motorola åter behöver ett riktigt flaggskepp för att skapa sig en bättre position. Idag har bolaget lanserat just ett flaggskepp och den telefonen har det mesta man kan förvänta sig av just ett sådant. Det handlar om Motorola Edge Plus som precis som ryktena antytt framförallt ståtar förutom med 5G och flaggskeppsprestanda, med en skärm som går hela vägen ut över kanterna på både vänster och höger sida. Till den som är skeptisk till det försäkrar Motorola att de jobbat hårt för att undvika oavsiktliga klick där och dessutom så används skärmens sidor där bland annat för att ge extra spelkontroller i spelappar.

Fokus på kamerorna och på skärmen

Idag är det självklart att en flaggskeppsmobil ska ha stöd för 5G för att kännas framtidssäker. Det har Motorola Edge Plus och Motorola själva framhåller gärna att de var tidiga med 5G eftersom de redan i början av 2019 släppte 5G-mobil i form av Moto Z3 med 5G-stöd i form av en Moto-mod, ett tillbehör du anslöt via magneter. Den formen av utbyggnad har Motorola nu lämnat bakom sig, men erfarenheterna av 5G ska de ha tagit med sig. Nu är alltså fokus istället skärm och kamera. Utöver att skärmen har kurvade kanter finns här även högre uppdateringsfrekvens. Skärmen har 90 bilders uppdateringstakt. Inte 120 alltså som flera andra konkurrenter och argumentet är att 90 är tillräckligt bra och ger märkbar fördel samtidigt som 120 bilder per sekund drar mer på batteriet.

Motorola kallar sin skärm för Endless Edge Display och det är en långsmal oled-skärm i formatet 21:9, ett extra långsmalt format som både Sony och Motorola själva testat tidigare. Formatet ska alltså enligt Motorola göra telefonen mer lättanvänd och bekväm att hålla i samtidigt som smarta funktioner ska förstå när du bara håller i telefonen och då bortse från oavsiktliga skärmtryck. Skärmkanten ska utöver att fungera för spelkontroller även kunna ge dig extra information. Det handlar till exempel om att signalera batteristatus eller inkommande samtal med färgeffekter på skärmkanten.

108 megapixel

Kamerorna i Motorola Edge Plus består av en huvudsensor på 108 megapixel där du kan beskära bilder för att få mer detaljerade foton på en särskild detalj. Den här kameran kompletteras med en telelins med 3 gångers optisk zoom och en vidvinkellins. Dessutom finns en djupsensor och vidvinkelkameran kan användas för makrobilder så du kan ta närbilder två centimeter från ditt motiv. Det går att få ut bilder på 108 megapixel om du skulle vilja det men den stora sensorn kan även användas för att ta bilder i till exempel sämre ljusförhållanden och då används fyra pixlar till en och ger dig bilder i 27 megapixel med bättre mörkeregenskaper. Videoinspelning sker i maximalt 6K-upplösning och inte i 8K som konkurrenterna Samsung och Xiaom,i även de med 108-megapixelssensor, har.

Rent Android med Motorola My UX

Precis som tidigare ger oss Motorola en ren Androidupplevelse där man inte ändrar i det Google redan gör bra utan istället mer bygger vidare på det och kompletterar med ett fåtal egna funktioner. Gränssnittet kallar Motorola numera för My UX och mest märkbart där är att du ska kunna anpassa mer i utseendet efter personliga önskemål med hjälp av olika teman. Funktionerna med olika gester för att till exempel öppna kameraappen eller tända telefonens ficklampa finns fortfarande kvar. Motorola lovar ingenting angående systemuppdateringar till kommande versioner av Android, men säger att telefonen kommer att förses med uppdateringar under sin livstid. Oklart dock hur lång tid man räknar att livstiden är.

Lovar två dagar

Med ett batteri på 5000 mAh lovar Motorola i alla fall att telefonen ska räcka i två dagar vid normalt användande. När batteriet sedan behöver laddas kan du göra det via antingen snabbladdning med sladd eller med trådlös laddning. Telefonen har även stöd för omvänd trådlös laddning så du kan ladda andra prylar med stöd för det direkt från baksidan på telefonen. Värt att påpeka är att Motorola Edge Plus faktiskt har 3,5-millimeters hörlurskontakt, en av få toppmodeller som har det numera.

Topprestanda

Med det senaste toppchippet Snapdragon 865 och 12 GB arbetsminne ser ut flaggskeppet ut att i alla fall på pappret ge riktigt bra prestanda. Motorola brukar vara bra på att göra även billigare telefoner med begränsad prestanda snabba så det här bör vara en barnlek.

Motorola Edge Plus saknar IP-klassning utan är bara stänk-, svett- och spilltålig. Du ska alltså inte doppa den i vatten. Bättre vattenskydd har då den billigare modellen som lanseras samtidigt, Motorola Edge med IP54-klassning. Båda telefonerna har dock vad Motorola kallar vattenavvisande design.

Motorola Edge - mycket gemensamt

Till utseendet är den billigare Motorola Edge lik systermodellen Plus på många områden, men vi får här ett enklare chip, betydligt mindre arbetsminne och i gengäld givetvis ett lägre pris. Motorola Edge har en lika stor skärm som Plus-modellen och även här är skärmen böjd runt kanterna på telefonen. Prestandamässigt är det dock en Snapdragon 765 som gäller här vilket innebär 5G-stöd, men mer mellanklassprestanda än flaggskepp.

Den stora skillnaden mellan de två telefonerna är annars kamerauppsättningen, vilket också kan förklara att Edge är 0,3 millimeter tunnare än Edge Plus. Ytterligare en förklaring kan vara att vi här hittar ett mindre batteri där kapaciteten är 4500 mAh samt att Motorola Edge till skillnad från systermodellen saknar stöd för trådlös laddning.

Den billigare modellen Motorola Edge

Samma antal kameror

De båda telefonerna har liknande kamerauppsättning, men här i Motorola Edge har vi en huvudsensor på 64 megapixel och den får sällskap av vidvinkel och telelins. Den optiska zoomen här ger oss två gångers förstoring istället för 3 i Plus-modellen.

Telefonerna kommer ut i maj

Så vad innebär de här skillnaderna då i pris, jo Motorola Edge Plus ska kosta 12 000 kronor medan den billigare Motorola Edge får ett pris på ungefär hälften så mycket, närmare bestämt 6500 kr. Säljstarten ska ske 15 maj, med förbokning från den 4 maj. Den som förbokar någon av telefonerna får utöver telefonen även Motorolas hörlurar Vervebuds 800, ett par trådlösa hörlurar av true wireless-typ på köpet.