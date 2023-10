Apple sägs arbeta på ny Homepod med skärm

Annons

Ända sedan Apple introducerade den nya generationen Homepod tidigare i år, har det ryktats om att företaget arbetar med ett flertal prototyper på nya högtalare där några av dem ska ha en LCD-skärm på ovansidan. Nu har det läckt bilder på en av dessa prototyper med en fungerande pekskärm på ovansidan. Publikationen 9to5Mac har sagt sig ha verifierat att det är äkta prototyper av en modell som går under benämningen B720 som ska vara under aktiv utveckling hos Apple. Enligt 9to5Mac antyder designen och informationen på att enheten befinner ganska sent i utvecklingen, vilket kan innebära att Apple kan komma att tillkänna den nya högtalaren inom en relativt snar framtid.