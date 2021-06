Ikväll: Så följer du Apples utvecklarkonferens – Det här väntar vi oss

Apples utecklarkonferens startar idag och då Apple arbetat lite i motvind den senaste tiden vad gäller apputvecklare så är det här deras försök att övertyga dem om att Apples plattform fortfarande är den bästa. Kritiken har i mångt och mycket grundat sig i Apples regler kring App store. Bland annat deras höga procentuella avgift för försäljning i App store, 30%. Vilket många utvecklare menar går emot konkurrensregler.

Apple har nyligen haft en rättslig tvist med utvecklare Eric games vilka klagade på just detta. Enligt Sensor Tower beräknas Apple har gjort en vinst på 22 miljoner från Appstore bara i fjol.

Som en del i sitt pågående arbete med att göra det enklare för användare att kontrollera vilken data som samlas in av appar kommer nu ytterligare att initiativ från Apple. En kontrollpanel som ger detaljer kring just vilka appar som samlar in vilken data och mer detaljer kring vilken data som samlas in.

Iphone och Ipad Pro ska få också få en uppgradering som ger användaren möjlighet att sätta olika statuslägen för användandet, det vill säga om du kör bil, sover eller av någon anledning inte vill bli störd och utifrån dessa olika lägen bestämma vilken typ av notiser som ska få märkas.

Ipad kommer enligt uppgifterna att få en förbättrad hemskärm. Det finns även uppgifter om att Watch OS ska få flera nya appar, en Tips-app och en för kontakter, samt utöver dessa även en app kallad Mind som ska finnas tillgänglig även på Iphone och vara för mental hälsa.

WWDC inleds ikväll klockan 19.00 svensk tid och Mobil kommer att rapportera om de nyheter som släpps.