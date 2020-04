Apples nya Magic Keyboard finns nu att beställa

För de som vill göra sin Ipad pro lite mer arbetsvänlig finns nu det nya Magic keyboard att beställa, med leverans under nästa vecka. Tangentbordet fungerar både som tangentbord och ställ för Ipad pro, vilekt gör plattan enklare att använda för att skriva text eller arbeta med saker som kräver mer precision och bättre ergonomi än vad pekfunktionen i skärmen erbjuder.

Det nya tangentbordet använder sig av stödet för styrplatta som kom med i den senaste uppdateringen av Ipad OS. Eftersom du inte behöver använda pekskärmen under den tid plattan är ansluten till tangentbordet, eftersom pekplattan ersätter peksärmens funktion, blir hela upplevelsen mer lik an bärbar dator. Tangenterna är bakbelysta vilket gör det enklare att skriva även om ljuset är dåligt. Du kan också ladda surfplattan trådlöst via tangentbordet vilket lämnar plattans portar tillgängliga för annan utrustning. Magic Keyboard är också kompatibelt med iPad Pro 11 tum (första generationen) och iPad Pro 12,9 tum (tredje generationen).

Priset ligger på 3695 kronor för 11-tumsvarianten, vill du gå upp till 12,9 tum kostar det 4295 kronor.