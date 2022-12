Apples VR-headset uppges bli försenat

Det är läckaren och teknikanalytikern Ming-Chi Kuo som går ut med informationen att Apples headset virtuell och förstärkt verklighet kommer att försenas. Tidigare information var att Apple skulle presentera och leverera headsetet under andra kvartalet 2023, men enligt Kuo kommer det att bli försenat in i andra halvåret 2023. Orsaken ska vara ospecificerade mjukvarurelaterade problem.

Enligt Kuo kommer fortfarande komponenter att börja levereras under första halvåret, och headsetet kan fortfarande komma att presenteras under våren, men leveranser lär inte inledas förrän under andra halvåret.