Billigare surfplattor: Samsung Galaxy Tab A9 och A9 Plus lanserade

Att det här är en billigare produktserie märks inte bara på priset som startar på 2400 kronor utan även på att både Galaxy Tab A9 och Galaxy Tab A9 Plus använder LCD-skärmar och inte Amoled.

Samsung Galaxy Tab A9, om vi börjar med den, är en surfplatta med skärm på 8,7 tum. Det är en LCD-skärm med 60 hertz skärmuppdateringsfrekvens.

Skillnad i egenskaper och pris

Den dyrare och större Samsung Galaxy A9 Plus överträffar systermodellen genom att ha en skärm på 11 tum, med förhöjd uppdateringstakt till 90 hertz och här får vi även större batteri, ett alternativ med 5G-stöd och Samsung Dex integrerat, vilket A9 alltså saknar. Samsung Dex är Samsungs datorliknande gränssnitt där du kan använda appar sida vid sida och därmed få en mer utökad multitasking.

Galaxy Tab A9 kommer i en 4G-version och har dubbla högtalare, medan A9 Plus istället har 5G-alternativ och fyra högtalare. Båda plattorna levereras med Android 13 och Samsungs tjänster för att de ska kunna användas enkelt med andra Samsung-produkter. Utöver Dex i A9 Plus integreras Samsung Kids där barn kan få en säker upplevelse och föräldrarna kontroll över vilket innehåll barnen har tillgång till.

Samsung Galaxy Tab A9 och Tab A9 Plus släpps för försäljning den 1 januari 2024 till pris från 2400 kronor för billigaste modellen av Tab A9 med 64 GB lagring. A9 Plus med wifi kostar från 3290 kr och den dyraste A9 Plus med 128 GB och 5G kostar 4490 kronor.

Fakta Allmänt Modell Galaxy Tab A9 Tillverkare Samsung Lanseringsdatum 2023-10-23 Mått 124,7 x 211 x 8 mm Vikt 332 Pris 2390 kr System Android Systemversion 13 Skärm Mått 8,7 tum, 77 % Typ LCD - IPS Bilduppdateringsfrekvens 60 Hz, 64 % Minne RAM-minne 4/8 GB, 64 % Lagringsminne 64 GB, 128 GB Minneskortplats Ja Batteri Kapacitet 5100 mAh, 82 % Kamera Upplösning 8 Megapixel Vidvinkellins Nej Upplösning på frontkameran 2 megapixel Anslutningar Anslutningskontakt USB Typ C Hörlursuttag Nej Medföljande headsetadapter Nej Bluetooth 5.3 Variant med simkortplats Ja Telefoni Ja GPS Ja Övrigt FM-radio Nej Högtalare Stereo