Då presenterar Sony sin nya generation lurar

Sony har gått ut med information om ett evenemang som kommer att gå av stapeln den 24 juli klockan 18.00 svensk tid. Evenemanget nämner visserligen inte lurarna WF-1000XM5 rakt ut, men evenemangsslogans som ”The Best Silence Drops” och ”For the silence. For the sound” leder tveklöst tankarna åt det hållet.

Ingen officiell information om lurarna har släppts, men tidigare läckor har gått ut med att Sony WF-1000XM5 förväntas ha "Dynamic Driver X"-teknik med högtalarelement på 8,4 millimeter, två egenutvecklade processorer, tre mikrofoner vardera samt aktiv brusreducering. Andra läckta funktioner inkluderar benledningsteknik och en teknik man kallar Precise Voice Pickup-teknik.

Batteritider som har läckt talar om 24 timmar inklusive fodralet, och tre minuter laddning ska ge 60 minuter lyssningstid.

Du kan också förvänta dig Bluetooth 5.3, multipunktsanslutning och trådlös laddning på fodralet.

Den 24 juli klockan 18.00 svensk tid får vi reda på om det är Sony WF-1000XM5 det handlar om, och i så fall hur mycket av den läckta informationen som stämmer.