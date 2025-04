Därför använder så många Googles sökmotor

En ny studie visar att det inte alltid är bättre kvalitet som avgör vilken sökmotor vi använder – ofta handlar det om vana. Studien, med titeln Sources of Market Power in Web Search: Evidence from a Field Experiment, genomfördes av forskare från Stanford University, University of Pennsylvania och MIT.

I experimentet betalades ungefär 2500 personer för att under två veckor prova Bing istället för att söka på Google. När perioden var över fick deltagarna välja: skulle de fortsätta med Bing eller återgå till sin vanliga sökmotor Google? Trots att majoriteten valde att fortsätta med Google, visade sig att nästan 22 procent valde bort Google till förmån för Bing.

Studien visar att en stor anledning till att Google dominerar marknaden inte bara är teknikens kvalitet, utan att Google är inställt som standard på många datorer, smartphones och surfplattor. Det gör att vi ofta "låter bli" att fundera över vilket alternativ som faktiskt finns, och visar hur vanor och standardval påverkar våra beslut. Är du redan är van vid att öppna en webbsida med Google, är det inte så lockande att byta även om ett annat alternativ visar sig vara lika bra eller bättre. Undersökningen visade även att en stor andel av Google-användarna aldrig hade provat någon annan sökmotor, utan av vana och bekvämlighet bara använde det förinställda alternativet – vilket Google betalar för att vara.

Studien visar att teoretiskt sett skulle Bing kunna öka sin marknadsandel med upp till 15 procentenheter om man tar bort de hinder som gör att vi håller fast vid det invanda alternativet. Detta innebär att om fler användare aktivt valde sin sökmotor istället för att bara acceptera det förinställda alternativet, så kunde Bing få ett mycket bättre fotfäste på marknaden.