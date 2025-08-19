Galaxy S26 Ultra får skydd mot tjuvtittande

Galaxy S26 Ultra kan bli Samsungs första modell med så kallad Flex Magic Pixel (även kallad Flex Magic Panel). Det är en teknik som med artificiell intelligens kan justera skärmens pixlar för att kontrollera betraktningsvinkeln så att bara den som tittar rakt framifrån ser innehållet. När en användare exempelvis öppnar en bankapp i en offentlig miljö kan skärmen automatiskt smalna av insynsvinkeln för att förhindra att förbipasserande tjuvkikar.

Lösningen bygger även på Color filter on Encapsulation (CoE), där det traditionella polariseringsfiltret ersätts med ett färgfilter för att bibehålla hög ljusstyrka och bildkvalitet när sekretessläget är aktiverat.

Själva tekniken visades redan på Mobile World Congress 2024 och senare på K-Display 2025., men enligt sydkoreanska Dealsite planerar Samsung att massproducera tekniken med Galaxy S26 Ultra. Senare kan Flex Magic Pixel även dyka upp i kommande Galaxy Z Fold- och Z Flip-modeller.