Följ Googles Pixel-lansering ikväll

Ikväll klockan 19 håller Google sitt event Made By Google, och man låtsas inte om annat än att man tänker lansera sin Pixel 10-serie av mobiler. Vi väntar oss Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL och Pixel 10 Pro Fold, samt Pixel Watch 4 och kanske något headset.

Google har redan visat bilder på en del av enheterna och det ser ut som om vi inte ska vänta oss någon större förändring i designen på mobilerna jämfört med Pixel 9, men självklart lär det finnas nyheter under skalet.

Vi på mobil.se kommer givetvis att berätta allt vi vet så fort informationen släpps fri, men vill du följa lanseringen live kan du också göra det på Googles livestream på Youtube. I trailern får vi veta att eventet kommer att gästas av bland annat underhållaren Jimmy Fallon, F1-föraren Lando Norris och basketspelaren Stephen Curry.