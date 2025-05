Det här är Now Brief i Samsungs One UI 7

Now Brief stöter du på antingen som en av liveaviseringarna i Now Bar (se ovan) eller som en widget på startskärmen. Är du inte intresserad av Now Brief är det förstås enkelt att städa bort widgeten. Är du intresserad kan du däremot klicka på widgeten för att få se mer information.

Vi ska diskutera den information som presenteras men först går vi igenom vilken information som används, och det hittar du i inställningarna till Now Brief, genom att trycka på kugghjulet i nedre högra hörnet. Trycker du sedan på innehåll att ta med kommer ett urval att skapas utifrån det du kryssat i. Enligt appen kommer innehåll från det valda med om det är relevant och du har markerat det, medan om du avmarkerat kommer detta aldrig användas i Now Brief.

Totalt är det 13 kategorier du kan markera, och vi kan lika gärna räkna upp dem alla:

Hälsa och välmående

Resa

Händelser och uppgifter

Rutin

Digitalt Välbefinnande

Kommunikation

Ögonblick

Galleriberättelser

Trafiknyheter

Nyheter

Smart Hem

Musik och poddar

Youtube Shorts

En del av kategorierna, som Digitalt Välmående och rutiner, hämtar alldeles uppenbart sin information från telefonens systemfunktioner med samma namn, medan det är mer diffust vad Resa, Kommunikation och Ögonblick syftar på.

Till saken hör att trots att vi kryssat för allt i våra testtelefoner så är det mesta vi får i vår Now brief en väderprognos för resten av dagen samt eventuella kalenderhändelser samma dag. Den av oss på redaktionen som använder Spotify får även en rekommendation på en spellista som han själv har skapat. Vi har ansträngt oss för att skapa information som kan vara relevant, men än så länge har innehållet i Now Brief när vi på redaktionen testat varit mycket begränsat. Till exempel är Samsung Health påslaget och telefonen registrerar dagliga rörelsemål men vi får ändå inget om det i Now Brief.

Now Brief kan därför beskrivas som en funktion med potential, som kanske kan bli användbar över tid, men det är långt kvar innan den lever upp till det.

