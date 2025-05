Bättre batteri i mobilen med One UI 7

En funktion där man som Samsunganvändare har kunnat vara lite avundsjuk på Iphone är att telefonen håller reda på hur slitet batteriet är och säger till om det är läge att byta ut det på verkstad. Batterihälsan är extra viktig när Samsung nu erbjuder sju års systemuppdateringar, för under den tiden får man räkna med att behöva byta ut batteriet minst en gång. Google lade till utförlig batteriinformation i systemet i och med Android 14, men Samsung valde att inte använda sig av den i One UI 6. Med uppdateringen till One UI 7 får vi äntligen ett vettigt mått på batterihälsan i Samsungs telefoner. Du hittar detta under Inställningar/Batteri/Batteriinformation.

Här visas när batteriet tillverkades, när det användes första gången och hur många laddcykler det genomgått. En laddcykel motsvarar totalt hundra procents laddning, så om du laddar telefonen från 50 till 100 procent två gånger räknas det som en laddcykel. Slutligen får du ett mått på batteriets tillstånd i procent. Detta är ett ungefärligt mått på hur mycket du får ut ur ditt mobilbatteri jämfört med när det var nytt. När procentnivån når 80 procent brukar man märka av att battertiden på telefonen börjar bli dålig.

Sedan är det inte riktigt så enkelt som att antalet cykler är ett exakt mått på batteriets slitage. Batteriet slits mer när det laddar mellan 80 och 100 procent. Därför finns det även laddningsfunktioner för att minska slitaget, särskilt om du låter telefonen ligga på laddning över natten. Du hittar detta under Inställningar/Batteri/Batteriskydd.

Du har sedan tidigare kunnat välja mellan tre olika typer av batteriskydd, från att mobilen när batteriet är fulladdat slutar laddas tills laddningen gått ner till 95 procent igen, till att telefonen aldrig laddas mer än till 80 procent. Mest intressant är kanske den adaptiva laddningen som känner av om du lagt mobilen på laddning över natten, laddar till 80 procent, för att slutligen ladda de sista 20 procenten strax innan du vaknar.

Att aldrig ladda mer än 80 procent kan låta som ett bra sätt att minska slitaget, men samtidigt motsvarar det den kapacitet du har efter flera års slitage på batteriet så frågan är hur mycket som är vunnet på det. Nytt i One UI 7.0 är därför att du själv kan välja vilken nivå batteriet slutar laddas på, mellan 80 och 95 procent.

