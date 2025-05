Så fungerar Now Bar i Samsungs mobiler med One UI 7

Now Bar finns i nederdelen av låsskärmen i en oval mellan kameraknappen och telefonknappen. I grunden är det ett slags aviseringsfält, men till skillnad från vanliga aviseringar som skapas i stunden och sedan ligger kvar som de är tills du agerar på dem oavsett om de är aktuella kan dessa uppdateras live. Det uppenbara exemplet som Samsung anger är ställningen i en pågående match som du är intresserad av. Även Google Maps kan visa sina navigeringsinstruktioner här under pågående navigering. Här kan man ana viss inspiration från Apples Dynamic Island på Iphone, men det är mer praktiskt att ha en knapp du vill interagera med i skärmens nederkant. Har du däremot låst upp telefonen finns dessa liveaviseringar tillsammans med de vanliga aviseringarna i skärmens överkant. Samsungs Now Brief, en annan funktion vi strax återkommer till, får också en genväg här.

Har du mer än en liveavisering lägger de sig i en hög, och du bläddrar mellan dem genom att svepa över högen på ett sätt som både känns intuitivt och är charmigt när ovalerna studsar runt lite.

Om du har Always On-display påslagen på din mobil kan du välja att se Now Bar även där, men bara den avisering som ligger överst syns, du kan inte svepa mellan dem, för det måste du slå på skärmen.

För att styra över Now Bar går du in i Inställningar/Låsskärmen och AOD/Now Bar. Under Liveaviseringar kan du slå på totalt åtta olika typer av aviseringar. De enda som inte är Samsungs appar är Maps och Sport från Google. Det är inte lätt att veta vad alla liveaviseringar gör, till exempel klockan (den visar timers eller tidtagarur) eller Samsung Notes. Här finns det alltså utrymme dels för att betydligt fler appar stöds, dels att Samsung bättre förklarar vad som kommer visas.

Utöver liveaviseringar kan du även ställa in så att Now Brief, mediespelaren och Aktuellt Läge visas här. Det sistnämnda syftar på de lägen du kan aktivera under Lägen och Rutiner i mobilen, till exempel sovläge eller bioläge.

Gillar du inte Now Bar kan du avkryssa allt under inställningarna. Om det inte finns något att visa syns inte heller Now Bar.

