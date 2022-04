Dessa Samsung-mobiler får Android 13 och One UI 5

Samsung har inte hunnit släppa Android 12-baserade One UI 4.1 till alla sina aktuella enheter ännu, men tack vare företagets policy för uppgraderingar så kan vi redan nu börja få en uppfattning om vilka enheter som kommer att få tillgång till det Android 13-baserade One UI 5. Det har sagts att Samsung planerar att börja med publika betatester tidigare än vanligt i år, men då Android 13 inte lär lanseras i en skarp version förrän någon gång i höst lär de första versionerna One UI 5 inte börja dyka upp förrän framåt årsskiftet.

Enligt de aktuella uppgifterna så är det följande Samsung-enheter som kan förvänta sig att få det nya operativsystemet senare i år och under första halvan av 2023

Galaxy S-serien

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z-serien

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A-serien

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Galaxy M-serien

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F-serien

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Xcover-serien

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab-serien