Dokusåpan om TikTok fortsätter: Trump går vidare med sitt hot

Turerna kring president Trump, Tiktok och en eventuell försäljning eller förbud fortsätter. Trump har nu skrivit under en ny order om att Tiktoks utvecklare Bytedance har 90 dagar på sig att sälja sin verksamhet till ett amerikanskt företag. Ordern innehåller även kravet att Bytedance måste förstöra all information om amerikanska användare samt lämna in bevis för att så har gjorts.

Detta samtidigt som Tiktok hotar att stämma Trump-administrationen för dess agerande.

Det har tidigare sagts att Microsoft är intresserade av att köpa Tiktok på de marknader som omfattar amerikanska intressen. Nu säger ny information att Microsoft inte bara är intresserade av de marknaderna utan att köpa globala Tiktok.

Om och i så fall hur förhandlingarna påverkas av Trumps krav att radera användarinformation återstår att se.