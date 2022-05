Facebook skalar bort funktioner – det här ska du göra nu

Meta meddelar att man kommer att avsluta och plocka bort ett antal platsberoende funktioner från Facebook. Detta kommer band annat att inkludera funktionen Vänner i närheten som gör det möjligt att dela sin position för att hitta och bli hittad av Facebook-vänner som befinner sig i närheten. Andra funktioner som omfattas av nedstängningen är Time Alerts, Location History och Background Location. Funktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga efter 31 maj.

Funktionen som automatiskt samlar in platsinformation för att skapa en karta över vilka platser du har besökt kommer att vara tillgänglig fram till 1 augusti, då informationen kommer att raderas. Som användare kan du sluta dela platsdata redan nu om du vill och befintlig data som samlats in kan du visa, ladda ner eller ta bort genom Facebooks funktion Åtkomst till din information. Om du inte gör någonting kommer informationen som samlats in alltså att automatiskt raderas.