Framgångsrikt år för Samsungs vikbara enheter

Samsung lanserade sin första vikbara telefon 2019 som krattade i manegen för bredare lanseringar under 2020, men det var under 2021 som det verkligen lossnade. Företaget har visserligen inte släppt några konkreta siffror, däremot har företaget konstaterat att både Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3 var och en för sig sålde mer än Samsungs totala försäljning under 2020.

Samsung har även citerat analysföretaget Counterpoint Research som i en rapport konstaterar att andelen skeppade vikbara enheter fyrdubblades under 2021 jämfört med 2020. Det var än större ökning än Counterpoints tidigare förutsägelse att försäljningen skulle tredubblas under 2020. De har även förutspått att försäljningen under 2023 kommer att vara en tiodubbling av 2020 års försäljning.

Samsung passar även på att tjuvnyp åt Apple när man konsterarar att Galaxy Z Fold 3 och Galaxy Z Flip 3 är tydliga incitament att många vill ha vikbara enheter, även om det betyder att byta tillverkaren och även operativsystem.