Google Foto slutar med gratis bildbackup – här är alternativen nu

Från den första juni 2021 räknas alla bilder och filmer du laddar upp till Google Foto in i de gratis 15 GB som Google ger alla användare. Det blir alltså från och med då inte längre möjligt att som idag ladda upp fritt med bilder och filmer i hög upplösning. Förändringen påverkar inte de bilder och filmer du redan har i Google Foto, men kräver alltså att du betalar för lagringsutrymme som krävs utöver det som inkluderas gratis.

Med sin gratis lagring av bilder har Google varit en ovanlig och nästan självklar plats för att spara sina bilder, men nu anpassar man alltså erbjudandet och blir mer som andra. Som användare kan du fortsätta använda Google Foto som idag, fram till den 1 juni nästa år.

Andra alternativ

Google Foto har varit relativt unika med sin fram till nu gratis lagring och de främsta alternativen för den som vill byta är sådana som även de kostar pengar. Molnlagring från till exempel Dropbox eller Microsoft Onedrive är alternativ där du betalar för det lagringsutrymme du använder, även Apples Icloud om du är Iphoneanvändare, men ett annat alternativ är den gamla fotosajten Flickr där du betalar 50 dollar per år, cirka 430 kronor, för obegränsad lagring. Givetvis kan man även välja att fortsätta att använda Google Foto som idag och då betala för det utrymme man använder.

Prisjämförelse

Microsoft Onedrive: 1000 GB (inkl Microsoft Office) för 649 kr per år

Dropbox: 2000 GB för 1200 kr per år

Google: Med Google One 200 GB för 290 kr per år, 2000 GB för 999 kr per år

Flickr: Obegränsad bilduppladdning för 430 kr per år

Apple Icloud: 200 GB för 29 kr per månad, 2000 GB för 89 kr per månad

Att Google slutar med den avgiftsfria lagring de erbjudit sedan länge är en stor förändring och i flera tillverkares telefoner fungerar Google Foto som telefonens förvalda fotogalleri.