Google lanserar bonusprogrammet Play Points i Sverige

Google är på gång att lansera sitt bonusprogram Play Points i Sverige. Bonusfunktionen går ut på att för varje sju kronor som spenderas i Play Store får användaren en poäng, och dessa poäng kan lösas in mot exempelvis rabattkuponger, saldo i butiken eller för att skaffa prylar i appar. Om tillräckligt många poäng samlas in under ett kalenderår kommer användaren upp i en högre nivå, vilket i sin tur ger fler poäng och förmåner.

Första veckan efter att en användare går med i kundprogrammet kommer det att delas 3x bonuspoäng på varje köp.

När bonusprogrammet kommer att lanseras är inte sagt, sidan finns tillgänglig i Play Store men säger i skrivande stund att funktionen inte är tillgänglig.