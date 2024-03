Google One expanderar med nya tjänster

Annons

Efter de tidigare spekulationerna om att Google-tjänsterna Fitbit Premium och Nest Aware skulle bli en del av tjänsten Google One, så har företaget nu gått ut med att uppgifterna är korrekta. England är först ut med den här Google One-expansionen där tjänsterna kommer att vara en del av abonnemangen som börjar på två terabyte. Man kan även lägga till Nest Aware Plus för en ytterligare kostnad på 5,99 pund per månad. Tjänsterna ska redan ha börjat rullas ut till användare som redan nu har 2 terabyte-abonnemanget med informationen att de nu även har tillgång till Fitbit Premium utan extra kostnad.

Google har däremot inte sagt när och i vilka andra länder som förändringen kommer att genomföras.