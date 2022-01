Efter protester: Google introducerar nytt sätt att spåra dina intressen

För att bättre skydda surfares identiteter och istället enbart arbeta med mer generell information försökte Google att ersätta användandet av tredjepartscookies på webben med det man kallade för Google Federated Learning of Cohorts (Floc). I stället för att samla in information om individuella användare skulle Floc utnyttja användarens webbhistorik och aktiviteter för att dela in användare i generella grupper istället för spårning på individnivå.

Efter protester från både andra teknikföretag och från användare samt uteblivna framgångar med lösningen har Google nu valt att lägga ner Floc för att istället introducera en teknik de har valt att kalla Topics API.

Även här är tanken att insamlandet ska vara mer generellt istället för individuellt, men istället för grupper basera sig på intressekategorier. Varje vecka ska Chrome-användaren baserat på sin webbhistorik få fem stycken intressekategorier samt en slumpmässig kategori tilldelad, utifrån 350 tillgängliga kategorier. När användaren sedan besöker en hemsida delas enbart den informationen och annonserna kan riktas till tre slumpmässiga av användarens kategorier.

Google planerar att börja låta utvecklare testa Topics API under slutet av första kvartalet 2022, för att sedan utvärdera och eventuellt modifiera verktyget.