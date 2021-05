Hjälp för diabetiker: Apple Watch kan få blodsockermätning 2022

Smarta klockor har konstant utökat sina möjligheter att mäta olika värden hos sina användare. Det senaste som många lagt till är blodsyremätare som kan se hur mycket syre de röda blodkropparna kan bära, vilket kan vara bra markörer för fler olika sjukdomar och hälsotillstånd. Det pratas nu om att Apple under nästa år kommer att ge sin Apple Watch möjligheten att mäta blodsockernivåer.

Det här skulle göra, om mätningarna blir pålitliga och exakta nog, att diabetiker skulle kunna slippa ta kontinuerliga blodprover, vilket är det som krävs idag för att mäta sina blodsockervärden. Om Apple lyckas bli först med detta, för det är flera tillverkare som tävlar om att bli det, skulle det kunna ge Apple som tillverkare en stor fördel på marknaden.

Den brittiska tidningen The Telegraph har rapporterat att en SEC-rapport skulle hinta om att den här funktionen skulle kunna dyka upp under nästa år. Tidningen rapporterade också att Apple är en av de största kunderna hos företaget Rockley Photonics, ett företag som utvecklar sensorer som ska kunna göra mätningar av blodet genom huden, genom att belysa det med infrarött ljus. Deras sensorer förväntas komma i olika enheter under nästa år, vilket stämmer överens med Apples potentiella lansering av blodsockermätningar. Apple sägs stå för större delen av Rockley Photonics inkomster, och har gjort så under de senaste två åren. Andra potentiella mätningar som kan vara intressanta framöver är alkoholmängd i blodet och blodtryck.