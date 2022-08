Intel planerar lansera WiFi 7 under 2024

Intel har börjat lägga ut planerna för den kommande WiFi-standarden som går under benämningen WiFi 7 (802.11be). Eric McLaughlin, vice VD för Intels wireless solutions division, konstaterar vid en presskonferens att man just håller på att utveckla företagets 802.11be för att få en Wi-Fi Alliance-certifiering. Den ska sedan börja installeras i produkter under 2024 och man förväntar sig att de kommer ut på marknaden under 2025.

Även andra företaget har redan börjat satsa på WiFi 7, bland annat har kretstillverkaren visat upp nätverk som använder det som förväntas bli den nya standarden, och även Qualcomm och Broadcom arbetar med 802.11be.

Den tekniska standarden för WiFi 7 förväntas inte slås fast av The Wifi Alliance förrän någon gång under 2023.