Läcka visar det nya i kameran på Samsung Galaxy Note 20

Vad som uppges vara en läckt video som visar kameran i Samsung Galaxy Note 20 visar en del av de funktioner som vi verkar kunna förvänta oss. Utifrån vad som visas i gränssnittet ska Samsungs kommande flaggskepp kunna spela in video i 4K-upplösning med upp till 60 bilder per sekund utöver det mer traditionella alternativet 4K-upplösning med 24 bilder per sekund. Det ska dessutom bli möjligt att spela in 8K-video precis som i S20-serien, men då bara med 24 bilder per sekund. Zoommöjligheterna sägs omfatta 5x optisk, 10x hybrid och 50x digital zoom, och det ska bli möjligt att direkt filma i flera olika videoproportioner, närmare bestämt normala 16:9 men även bioformatet 21:9 som Sony vurmat extra för och kvadratiskt i 1:1.

Det verkar även som att det kommer att finnas stöd för Nearby Share, Googles fildelningsfunktion som har hämtat inspiration av Apples AirDrop, som ska göra det enkelt att visa upp och dela filmer eller andra stora filer med enheter i närheten.