Meta lägger ner ett flertal hårdvaruprojekt

I och med att Meta gick ut med att man skulle avskeda 11000, eller 13 procent, av sina anställda, resulterade det även i att flera av företagets projekt med hårdvara förpassades till historieböckerna.

Det omfattar bland annat all utveckling av sina planerade smartklockor där den första med kodnamnet Milan var tänkt att lanseras under våren 2023. Det som bland annat var tänkt att få Milan att stå ut från mängden var två inbyggda kameror som bland annat skulle göra det möjligt att genomföra videosamtal via klockan. Utöver Milan ska man även ha inlett utvecklingen av ytterligare två klockor men som nu har lagts ner.

Man har även lagt ner utveckling av Portal-enheter, hårdvara för videokonferenser främst inriktade för företagsanvändning.

Av de 11000 som omfattades av nedskärningarna arbetade nästan 50 procent med teknik och utveckling.