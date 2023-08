Microsoft mest utnyttjade varumärket bland kriminella

Det är Check Point Research (CPR) som har publicerat sin senaste Brand Phishing Report där man redovisar den senaste utvecklingen av nätfiskeattacker, närmare bestämt vilka varumärken som kriminella oftast använder för att försöka lura privatpersoner och företag.

Rapporten täcker det andra kvartalet 2023 och visar att det är tekniksektorn som har varit bedragarnas fokus under kvartalet. Ny etta på listan över drabbade företag är Microsoft, som låg på tredje plats under första kvartalet 2023. Orsaken till den dramatiska ökningen är enligt CPR en nätfiske-kampanj där bedrägerimeddelanden har skickats ut med påstådd information om ovanlig aktivitet på mottagarnas konton. Samtidigt steg Google från sjätte till andra plats, och Apple tog sig in på listan och gick direkt upp på tredje plats.

Listan över de tio mest använda varumärkena som använts av bedragare för nätfiske under andra kvartalet 2023 är: