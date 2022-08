Ingen ny Razr: Motorolas lansering inställd i sista stund

Det officiella datumet för Motorolas presentation av nya vikbara Razr (2022) och flaggskeppsmodellen Moto Edge X30 Pro var 2 augusti och telefonerna skulle alltså visats upp igår. Med mindre än fem timmar kvar till öppnandet valde dock företaget att ställa in hela evenemanget. I ett inlägg i den officiella kanalen på kinesiska Weibo ber Chen Jin, chef för Motorolas och Lenovos mobila avdelning, sina kinesiska kunder om ursäkt utan någon förklaring till varför man valt att ställa in. I en maskinöversättning nämns bara att “I’m sorry to inform you that the Moto new product launch scheduled for 7:30 tonight has been canceled for some reason.” Man gick inte heller ut med något nytt datum, så just nu är det ingen som vet när de nya modellerna kommer att presenteras.