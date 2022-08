Namnen på Apples headset kan vara avslöjade

Det är läckaren Mark Gurman som via publikationen Bloomberg går ut med att Apple, via egna bolaget Immersive Health Solutions, har lämnat in ansökningar om att varumärkesskydda inte mindre än tre stycken namn relaterade till kommande headset. Det handlar om namnen Reality One, Reality Pro och Reality Processor, vilket med andra ord inte enbart avslöjar namnet på processor och på själva headseten, utan även att det kommer att släppas två stycken olika modeller av headsetet.

Varumärkena ligger även helt i linje med operativsystemet, Reality OS, som har tagit fram för headseten.