Nothing antyder ny produktlansering nu i mars – kan vara telefon

Vi vet sedan tidigare att Oneplusgrundaren Carl Peis nya bolag Nothing efter lanseringen av sina hörlurar planerar en rad nya produkter för lansering under det kommande året. Nu tycks den första närma sig presentation.

Antydningarna från Nothings sida kommer via deras sociala medier-konton och även grundaren själv, Carl Pei bidrar till spekulationerna. Det senaste som hänt är att Nothing på Twitter yttrat frasen att månaden “Mars kommer att bli rolig” och tidigare har Carl Pei på sitt Twitterkonto meddelat att han är tillbaka på Android, delat konceptskisser som fans gjort på Nothings eventuellt kommande Android-telefoner och även själv frågat sina följare vilket Android-skal som de föredrar och varför. Många av följarna föredrar, givet Peis förflutna på Oneplus deras Oxygen OS, men en del nämner även Samsung Ui och Googles Pixel-telefoner vilket föranleder Carl pei att fråga vad för detaljer som de uppskattar i just Googles version.

Sedan tidigare har Nothing ett partnerskap med Qualcomm och för ungefär ett år sedan så köpte Nothing resterna av telefontillverkaren Essential, grundat av Andy Rubin som grundade Android innan det köptes upp av Google.

Mycket talar alltså för att en telefon är en av de produkter som Nothing kommer att presentera i år, men om det blir redan nu i mars eller först senare återstår att se. Nothing har inte lämnat några tydliga besked om vilken nästa produkt planerad för lansering är.