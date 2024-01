Nothing bekräftar ny mobil

Annons

Nothings VD Carl Pei börjar det nya året med att officiellt bekräfta att det är på gång en ny mobil från företaget. Det handlar dock enbart om ett allmänt retfull meddelande på X som inleds med ”New Year New Me” för att sluta med ”New Phone” samt en stilistisk illustration av vad som skulle kunna en drakliknande Pokémon-varelse som heter aerodactyl. Möjligtvis kan illustrationen, om det är en sådan varelse, vara en ledtråd till att 2024 års kinesiska zodiakdjur som är en drake, och i så fall vara en indikation på att den nya mobilen kan vara avsedd för den kinesiska marknaden. Det var ju som bekant med Nothing Phone 2 som man gick in på den amerikanska marknaden.

Det har länge flutit omkring inofficiell information om en Nothing Phone 2a, samt att man kommer att presentera något under MWC-mässan i Barcelona den 27 februari.