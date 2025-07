Nothing presenterar nya flaggskeppet Nothing Phone 3

Nothing har nu presenterat sin nyaste mobil Nothing Phone 3, och det är företagets första försök på en fullt utrustad premiumtelefon. Enheten drivs av Qualcomms Snapdragon 8s Gen 4 och får energi från ett batteri på 5150 mAh som kan snabbladdas med 65 W via kabel eller med 15 W trådlöst. Skärmen mäter 6,67 tum, har en 1,5K-upplösning , och den adaptiva uppdateringsfrekvensen rör sig mellan 30 och 120 Hz. I direkt solljus når panelen 1600 nits, medan HDR-innehåll kan återges med upp till 4500 nits.

På baksidan återfinns en ny, liten skärm som ersatt det tidigare glyph-interfacet. Från start kan mini­skärmen visa appar för klocka, batteriladdning och en liten spelfunktion, men det finns planer på att utnyttja skärmen med fler appar framöver. Både frontkameran och de tre bakre kamerorna ligger på 50 megapixel, där den primära kameran på baksidan har en 1/1,3-tums sensor. Dessutom finns en periskopkamera med sex gånger optisk zoom, som kan förstärkas upp till 60 gånger med digital zoom.

En dedikerad knapp, kallad The Essential Key, fångar skärmdumpar vid ett enkelt tryck och startar ett röstmemo som transkriberas och sparas i det inbyggda anteckningsutrymmet The Essential Space.

Nothing Phone 3 kan börja förhandsbokas den 4 juli och släpps till försäljning den 15 juli. Telefonen finns i konfigurationerna 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring för 9 990 kronor, och 16 gigabyte lagring och 512 gigabyte lagring för 10 990 kronor.