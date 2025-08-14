Smarta glasögon från Samsung nästa år

Samsung planerar att lansera sina första smartglasögon i slutet av nästa år. Det uppger publikationen Seoul Economic Daily. Glasögonen ska sakna inbyggd skärm men ha mikrofon, högtalare och kamera för att samla in ljud och bild från omgivningen. Användaren styr en AI-baserad digital assistent, troligen Googles Gemini, helt med rösten och kan ställa frågor om det som syns eller hörs runt omkring.

Till skillnad från konkurrenter som Ray-Ban Meta har Samsung valt en slimmad och lättare konstruktion utan skärm. Företaget använder egenutvecklad AR-teknik för bildprojektion, som ska visa information direkt i användarens synfält. Den minimalistiska designen ska ge längre batteritid och bättre bärkomfort.

De nya glasögonen bygger på plattformen Android XR, samma grund som används i Samsungs kommande VR-headset. Priset för en konsumentmodell kan komma att hamna på motsvarande 2000-2500 kronor. Samsung ser produkten som nästa generations mobila dator, ett komplement till smarttelefonen.

Parallellt arbetar Samsung med ett påkostadt VR-headset under intern kodnamn Project Moohan, som väntas komma redan i höst. Med både VR- och AR-enheter vill Samsung befästa sin position inom AI-drivna wearables och erbjuda nya sätt att interagera med teknik i vardagen.