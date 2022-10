Nothing lanserar nya lurarna Ear Stick

Nothing har nu på allvar inlett lanseringen av sin tredje produkt i produktportföljen - lurarna Nothing Ear Stick. Precis som tidigare har man tänkt utanför ramarna när det gäller stil och design, bland annat genom att även denna gång använda transparens för att visa delar av innehållet i lurarna.

Rent tekniskt har Nothing Ear Stickhögtalarelement på 12,6 millimeter och tre mikrofoner per hörlur. Varje lur väger 4,4 gram och har en batteritid som enligt Nothing ska ligga på upp till sju timmars eller tre timmars samtal. Lägger man till batteriet i laddfodralet blir den totala tiden 29 timmar för lyssnande respektive 12 timmar för samtal.

Lurarna är IP54-klassade för vatten och partiklar, och har stöd för både Google Fast Pair och Microsoft Swift Pair för snabb sammankoppling med mobiler och datorer.

Priset ligger på 1390 kronor från Nothings svenska hemsida och beräknas senast 4 november.