Nothing Phone 1 får Android 13

Nothing har nu börjat rulla ut den Android 13-baserade Nothing OS 1.5 för Nothing Phone 1. I själva verket hoppar man direkt till Nothing OS v1.5.2, och den uppges erbjuda både bättre prestanda, snabbare start av appar och bättre batteritider. Bland annat ska fingeravtrycksläsaren ha blivit 12 procent mer exakt i sina avläsningar, appar ska starta 71 procent snabbare än tidigare, och batteriförbrukningen ska vara förbättrad med 50 procent enligt Nothing själva. Det ska även finnas ett flertal nya säkerhetsfunktioner för sekretess och integritet.

Det är dock inte enbart tekniska detaljer som har förbättrats, även användarupplevelsen ska vara smidigare och mer strömlinjeformad. Exempelvis har kamera-appen fått ett delvis nytt utseende, och man har lagt till möjligheten att använda en snabbknapp för att komma direkt till QR-skannern samt en rad andra genvägar till sådant som ficklampa, enhetskontroller och plånboken.

Betatestningen av Nothing OS 1.5 började i december och då siktade man på en lansering under första kvartalet 2023, vilket alltså visade sig stämma. För att se om du har fått tillgång till uppgraderingen, gå till Inställningar / System / Systemuppdatering. Finns uppgraderingen är det bara att följa instruktionerna. Den kommer dock först att rullas ut till personer som var med i betatestnigen, först därefter blir den tillgänglig för den breda allmänheten.