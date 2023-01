Nothing tar sikte på USA med Nothing Phone 2 – en premiummodell

Mobiltillverkaren Nothing med grundaren Carl Pei i spetsen kommer att ge sig in på den amerikanska mobilmarknaden sent 2023. Det meddelar Carl Pei själv i en Tweet, plus att man kommer att göra det med en helt ny mobil i form av en uppföljare på Nothing Phone 1 som aldrig lanserades i USA. Enligt Pei kommer den kort och gott att heta Nothing Phone 2, och ska komma att bli ”mer premium” när den första mobilen med ett större fokus på mjukvara. Han vill däremot inte kalla den för en flaggskeppsmodell, eftersom det enligt Pei skulle kunna ge intrycket att Nothing Phone 1 inte är det.