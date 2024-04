Nothing släpper två headset den 18 april

Nothing antydde för ett par dagar sedan att de hade en produktlansering på gång till den 18 april. Man kunde då tänka sig att de skulle vänta med att berätta vad tills själva lanseringen, men så tänker inte Nothing. Företaget meddelar på X, före detta Twitter, att man den 18e släpper två nya headset, Nothing Ear och Nothing Ear (a).

Man berättar inget mer om headseten nu, förutom att "de utgör kulmen av tre års utveckling och innovation. Vad vi såg framför oss när vi började, premium för alla handlar inte om marknadspriser utan användarpreferenser." Det säger ju inte så mycket men om headseten är lika föregångarna kan vi räkna med originell design och riktigt bra ljud till en fullt överkomlig prislapp.

Orsaken till att Nothing tillkännager headseten redan nu är troligen för att kunna hålla vår uppmärksamhet uppe genom att släppa små bitar av information allteftersom lanseringen närmar sig.