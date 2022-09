Nothing uppdaterar sin mobil

Nothing har nu börjar skicka ut sin senaste uppdatering till Nothing Phone 1, och det är en uppdatering som innehåller betydligt mer än bara september månads säkerhetsuppdateringar.

Det har lagts ner mycket arbete på att uppdatera mobilens kamerafunktioner, bland annat med ökad hastighet vid HDR-fotografering, bättre färgkalibrering och effektivare hantering av objekt som rör sig. Man har även lagt till möjligheten att lägga till en vattenstämpel på foton.

Nothing säger också att man har förbättrat mobilens värmehantering, förbättringar till skärmens always on-funktionalitet och möjligheterna att använda ansiktsinloggning.

Det har även gjorts en del ändringar till gränssnittet, bland annat gränssnittet för systemuppdateringar. Man säger sig också ha integrerat samtliga inställningar för sina lurar Nothing Ear 1, och därmed i praktiken byggt in appen för lurarna, så att de har blivit en integrerad det av Nothing OS.