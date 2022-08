Då släpper Nothing Android 13

Det var i helgen som Notings VD Carl Pei på en fråga angående lanseringsplanerna för Android 13 kom med det undvikande svaret att ”en produkt är mer än bara dess specifikationer, funktioner och versionsnummer”.

Då uttalandet väckte en hel del uppmärksamhet och kritik har nu företaget gått ut med ett uttalande till publikationen Android Authority där man konstaterar att man kommer att släppa Android 13 till Nothing Phone 1 under första halvåret 2023. Under tiden kommer man att hålla användarna uppdaterade med mer information och släppa uppdateringar till det befintliga operativsystemet.