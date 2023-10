Nu är Amazon lösenordsfritt – så säkrar du ditt konto

Annons

Passkeys, eller nycklar som det bland annat kallas på svenska, blir allt vanligare när företag och tjänster tar steget över till att bli lösenordsfria. Nu har även Amazon introducerat möjligheten att bli fri från lösenord, och man har redan lanserat tjänsten på svenska Amazon.

För att aktivera lösenordsfri inloggning på ditt Amazon-konto, logga först in som vanligt. Klicka sedan på din profil och välj Ditt konto. Där väljer du Inloggning och säkerhet, och på sidan som öppnas klickar du på Ställ in-knappen vid alternativet Nyckel. Sedan är det bara att följa guiden. Därefter kan du logga in på ditt konto med exempelvis ansiktsigenkänning, fingeravtryck et cetera, istället för lösenord.